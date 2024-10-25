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Ким: Почта России и Wildberries откроют 10 000 совместных отделений в 2025 году

Ведомости

До конца этого года планируется открытие 3000 совместных пунктов Почты России и Wildberries в почтовых отделениях, а в 2025 г. – 10 000 таких пунктов. Об этом рассказала основатель маркетплейса Татьяна Ким в интервью «Ведомостям».

По ее словам, недавно Почта России и Wildberries открыли более 250 пилотных пунктов выдачи в почтовых отделениях. До этого брендирования почтовых отделений не было ни у кого. Показатели свидетельствуют об успешности партнерства.

«До конца года мы хотим довести до 3000, а в следующем году будет 10 000. Для нас это расширение нашей логистической системы. Потому что все равно есть пункты населенные, где мы не присутствуем, а почта там есть», – отметила Ким.

Глава маркетплейса считает, что открытие пунктов выдачи в почтовых отделениях будет долгосрочным сотрудничеством, которое полезно для обеих компаний.

3 октября Почта России объявила об открытии более 250 пилотных пунктов выдачи Wildberries в почтовых отделениях. Такие пункты открываются преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге, но компании собираются расширить географию проекта и на другие регионы. Сейчас специалисты Почты России с объединенной компанией Wildberries и ГК Russ проводят обучение сотрудников, настраивают логистические маршруты и брендируют отделения для создания узнаваемой среды.

Объединение Wildberries и Russ было объявлено в июне 2024 г. В следующем месяце Wildberries и Russ зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса» писали, что 65% юрлица принадлежат ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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