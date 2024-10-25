Ким: Почта России и Wildberries откроют 10 000 совместных отделений в 2025 году
До конца этого года планируется открытие 3000 совместных пунктов Почты России и Wildberries в почтовых отделениях, а в 2025 г. – 10 000 таких пунктов. Об этом рассказала основатель маркетплейса Татьяна Ким в интервью «Ведомостям».
По ее словам, недавно Почта России и Wildberries открыли более 250 пилотных пунктов выдачи в почтовых отделениях. До этого брендирования почтовых отделений не было ни у кого. Показатели свидетельствуют об успешности партнерства.
«До конца года мы хотим довести до 3000, а в следующем году будет 10 000. Для нас это расширение нашей логистической системы. Потому что все равно есть пункты населенные, где мы не присутствуем, а почта там есть», – отметила Ким.
Глава маркетплейса считает, что открытие пунктов выдачи в почтовых отделениях будет долгосрочным сотрудничеством, которое полезно для обеих компаний.
3 октября Почта России объявила об открытии более 250 пилотных пунктов выдачи Wildberries в почтовых отделениях. Такие пункты открываются преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге, но компании собираются расширить географию проекта и на другие регионы. Сейчас специалисты Почты России с объединенной компанией Wildberries и ГК Russ проводят обучение сотрудников, настраивают логистические маршруты и брендируют отделения для создания узнаваемой среды.
Объединение Wildberries и Russ было объявлено в июне 2024 г. В следующем месяце Wildberries и Russ зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса» писали, что 65% юрлица принадлежат ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн».