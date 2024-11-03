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Тайвань сообщил о полном прекращении поставок станков в Россию

Ведомости

Тайвань прекратил поставки станков в Россию, до этого он входил в пятерку крупнейших поставщиков этой продукции в РФ, сообщается на сайте министерства экономики Тайваня.

Власти решили принять ряд мер с учетом «характеристики станков двойного назначения и возможности их использования в военных целях», отметили в ведомстве. Ограничения позволили довести объем экспорта станков в Россию «до нуля».

В февраля власти Тайваня заявили об увеличении в 16 раз, до 1 млн юаней, штрафов за поставки в Россию и Белоруссию запрещенных к экспорту товаров и технологий. Также Тайвань пообещал ужесточить контроль за поставками в Россию высокотехнологичных товаров через третьи страны, обязав производителей при экспорте в «государства с высокой степенью риска реэкспорта (такие как Турция, ОАЭ и страны Центральной Азии)», декларировать конечного пользователя оборудования.

После начала спецоперации России на Украине Тайвань включили в перечень недружественных стран, который правительство РФ утвердило в ответ на санкции. При этом Россия не признает независимость Тайваня и считает его частью Китая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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