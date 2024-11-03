Тайвань сообщил о полном прекращении поставок станков в Россию

В февраля власти Тайваня заявили об увеличении в 16 раз, до 1 млн юаней, штрафов за поставки в Россию и Белоруссию запрещенных к экспорту товаров и технологий. Также Тайвань пообещал ужесточить контроль за поставками в Россию высокотехнологичных товаров через третьи страны, обязав производителей при экспорте в «государства с высокой степенью риска реэкспорта (такие как Турция, ОАЭ и страны Центральной Азии)», декларировать конечного пользователя оборудования.