Тайвань сообщил о полном прекращении поставок станков в Россию
Тайвань прекратил поставки станков в Россию, до этого он входил в пятерку крупнейших поставщиков этой продукции в РФ, сообщается на сайте министерства экономики Тайваня.
Власти решили принять ряд мер с учетом «характеристики станков двойного назначения и возможности их использования в военных целях», отметили в ведомстве. Ограничения позволили довести объем экспорта станков в Россию «до нуля».
В февраля власти Тайваня заявили об увеличении в 16 раз, до 1 млн юаней, штрафов за поставки в Россию и Белоруссию запрещенных к экспорту товаров и технологий. Также Тайвань пообещал ужесточить контроль за поставками в Россию высокотехнологичных товаров через третьи страны, обязав производителей при экспорте в «государства с высокой степенью риска реэкспорта (такие как Турция, ОАЭ и страны Центральной Азии)», декларировать конечного пользователя оборудования.
После начала спецоперации России на Украине Тайвань включили в перечень недружественных стран, который правительство РФ утвердило в ответ на санкции. При этом Россия не признает независимость Тайваня и считает его частью Китая.