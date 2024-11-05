Лут объяснила рост цен на сливочное масло в том числе увеличением доходов
В России наблюдается рост цен на сливочное масло, чему способствовал в том числе рост доходов населения, заявила в интервью «Ведомостям» министр сельского хозяйства страны Оксана Лут.
По ее словам, в условиях рынка цены зависят от баланса спроса и предложения. Повышение уровня заработных плат увеличило спрос на продукты питания, включая масло, что создало временный дисбаланс на рынке. Для сглаживания ситуации Минсельхоз расширил импорт из дружественных стран, таких как Индия, Иран и Турция, что увеличило поставки масла на 20% и помогло охладить цены.
Кроме того, рост себестоимости, связанный с удорожанием логистики и упаковки, также повлиял на стоимость продукта. Минсельхоз планирует развивать производство сырого молока в стране и достигнуть самообеспеченности по молочным продуктам к 2030 г.
22 октября «Известия» сообщили о сокращении поставок сливочного масла в России. Компания H&N, бывшее подразделение Danone и производитель бренда «Простоквашино», проинформировала ритейлеров о временной приостановке отгрузок. Причиной стали высокие цены на сливки, из-за которых стоимость масла в этом году увеличилась на 55%.
23 октября правительство поручило ведомствам мониторить ситуацию с ценами на масло. Вскоре Россельхознадзор сообщил, что Турция начала поставлять масло в Россию с 27 октября. 2 ноября стало известно о начале поставок масла из ОАЭ.