Лут объяснила рост цен на сливочное масло в том числе увеличением доходов

По ее словам, в условиях рынка цены зависят от баланса спроса и предложения. Повышение уровня заработных плат увеличило спрос на продукты питания, включая масло, что создало временный дисбаланс на рынке. Для сглаживания ситуации Минсельхоз расширил импорт из дружественных стран, таких как Индия, Иран и Турция, что увеличило поставки масла на 20% и помогло охладить цены.