Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Лут объяснила рост цен на сливочное масло в том числе увеличением доходов

Ведомости

В России наблюдается рост цен на сливочное масло, чему способствовал в том числе рост доходов населения, заявила в интервью «Ведомостям» министр сельского хозяйства страны Оксана Лут.

По ее словам, в условиях рынка цены зависят от баланса спроса и предложения. Повышение уровня заработных плат увеличило спрос на продукты питания, включая масло, что создало временный дисбаланс на рынке. Для сглаживания ситуации Минсельхоз расширил импорт из дружественных стран, таких как Индия, Иран и Турция, что увеличило поставки масла на 20% и помогло охладить цены.

Кроме того, рост себестоимости, связанный с удорожанием логистики и упаковки, также повлиял на стоимость продукта. Минсельхоз планирует развивать производство сырого молока в стране и достигнуть самообеспеченности по молочным продуктам к 2030 г.

22 октября «Известия» сообщили о сокращении поставок сливочного масла в России. Компания H&N, бывшее подразделение Danone и производитель бренда «Простоквашино», проинформировала ритейлеров о временной приостановке отгрузок. Причиной стали высокие цены на сливки, из-за которых стоимость масла в этом году увеличилась на 55%.

23 октября правительство поручило ведомствам мониторить ситуацию с ценами на масло. Вскоре Россельхознадзор сообщил, что Турция начала поставлять масло в Россию с 27 октября. 2 ноября стало известно о начале поставок масла из ОАЭ.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных