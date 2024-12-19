Белоруссия и Россия утвердят правила работы на общем электроэнергетическом рынке
Белоруссия и Россия утвердят правила работы на общем электроэнергетическом рынке в развитие заключенного в начале декабря договора о формировании объединенного рынка электроэнергии, заявил замминистра энергетики Белоруссии Денис Мороз, передает ТАСС.
По словам Мороза, договор о формировании объединенного рынка электроэнергии, подписанный 6 декабря в ходе Высшего госсовета Союзного государства, предполагает взаимоотношения между государствами на основе равноправия и поэтапного развития энергетического рынка с учетом сложившейся структуры двух энергосистем. Мороз отметил, что заключение этого договора станет вкладом в повышение надежности энергосистемы и доступности энергии и будет основой формирования условий взаимоотношений между субъектами рынка и объемов торговли.
Реализация первого этапа по формированию единого рынка электроэнергии Союзного государства Белоруссии и РФ начнется в 2025 г. и будет проходить поэтапно, учитывая параллельную работу двух энергосистем с их технологическими и организационными особенностями. Главный принцип здесь – равноправие и взаимная выгода. Единый рынок будет функционировать на основе уже разработанных правил, которые проходят процедуру согласования, ожидаемо завершенную в первой половине 2025 г.
5 декабря Россия и Белоруссия завершили работы по формированию объединенного рынка электроэнергии. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев. Он добавил, что стороны планируют утвердить договор о формировании объединенного рынка электроэнергии. Документ, в частности, позволит снизить до минимума потери в энергосетях и сбалансировать тарифы, пояснял тогда госсекретарь.