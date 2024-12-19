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Белоруссия и Россия утвердят правила работы на общем электроэнергетическом рынке

Ведомости

Белоруссия и Россия утвердят правила работы на общем электроэнергетическом рынке в развитие заключенного в начале декабря договора о формировании объединенного рынка электроэнергии, заявил замминистра энергетики Белоруссии Денис Мороз, передает ТАСС.

По словам Мороза, договор о формировании объединенного рынка электроэнергии, подписанный 6 декабря в ходе Высшего госсовета Союзного государства, предполагает взаимоотношения между государствами на основе равноправия и поэтапного развития энергетического рынка с учетом сложившейся структуры двух энергосистем. Мороз отметил, что заключение этого договора станет вкладом в повышение надежности энергосистемы и доступности энергии и будет основой формирования условий взаимоотношений между субъектами рынка и объемов торговли.

Реализация первого этапа по формированию единого рынка электроэнергии Союзного государства Белоруссии и РФ начнется в 2025 г. и будет проходить поэтапно, учитывая параллельную работу двух энергосистем с их технологическими и организационными особенностями. Главный принцип здесь – равноправие и взаимная выгода. Единый рынок будет функционировать на основе уже разработанных правил, которые проходят процедуру согласования, ожидаемо завершенную в первой половине 2025 г.

5 декабря Россия и Белоруссия завершили работы по формированию объединенного рынка электроэнергии. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев. Он добавил, что стороны планируют утвердить договор о формировании объединенного рынка электроэнергии. Документ, в частности, позволит снизить до минимума потери в энергосетях и сбалансировать тарифы, пояснял тогда госсекретарь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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