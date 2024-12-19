Белоруссия и Россия утвердят правила работы на общем электроэнергетическом рынке

Реализация первого этапа по формированию единого рынка электроэнергии Союзного государства Белоруссии и РФ начнется в 2025 г. и будет проходить поэтапно, учитывая параллельную работу двух энергосистем с их технологическими и организационными особенностями. Главный принцип здесь – равноправие и взаимная выгода. Единый рынок будет функционировать на основе уже разработанных правил, которые проходят процедуру согласования, ожидаемо завершенную в первой половине 2025 г.