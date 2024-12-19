Тысячи работников Amazon проведут забастовку

Участвовать в забастовке примут участие работники компании, состоящие в профсоюзе Teamsters, на семи объектах Amazon в Нью-Йорке, Скоки, штат Иллинойс, Атланте, Сан-Франциско и Южной Калифорнии. Как указывает Reuters, всего профсоюз представляет интересы сотрудников 10 000 работников на 10 объектах компании в США. Всего же в профсоюзах состоят лишь около 1% сотрудников Amazon.