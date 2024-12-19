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Тысячи работников Amazon проведут забастовку

Ведомости

Несколько тысяч сотрудников американской корпорации Amazon проведут забастовку 19 декабря после провала переговоров о заключении новых контрактов, гарантирующих лучшую заработную плату и условия труда, передает Reuters.

Участвовать в забастовке примут участие работники компании, состоящие в профсоюзе Teamsters, на семи объектах Amazon в Нью-Йорке, Скоки, штат Иллинойс, Атланте, Сан-Франциско и Южной Калифорнии. Как указывает Reuters, всего профсоюз представляет интересы сотрудников 10 000 работников на 10 объектах компании в США. Всего же в профсоюзах состоят лишь около 1% сотрудников Amazon.

Amazon, считают аналитики, вряд ли сядет за стол переговоров, поскольку это может «открыть дверь» для дополнительных требований профсоюзов. При этом забастовка является «серьезным испытанием» для корпорации ввиду огромного числа заказов в преддверии праздников.

В конце ноября комиссия по справедливой торговле Японии провела выездную проверку Amazon Japan по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Компания подозревается в неправомерном требовании к продавцам снижать цены в обмен на предоставление их товарам преимуществ при размещении на сайте.

В сентябре стало известно, что глава рабочего совета Volkswagen Даниэла Кавалло заявила, что основной бренд компании, выпускающий модели Golf и Tiguan, грозит стать убыточным. Компания планировала закрыть как минимум один крупный завод по производству автомобилей и один завод по производству компонентов в Германии.

25 сентября профсоюзные лидеры пригрозили Volkswagen забастовками на фоне увольнений и закрытия заводов в Германии. В декабре во второй предупредительной забастовке на заводах Volkswagen в Германии на фоне конфликта из-за ожидаемого снижения заработной платы и планов по закрытию предприятий приняли участие около 68 000 сотрудников компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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