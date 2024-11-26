Японские антимонопольные органы проводят проверку Amazon Japan
Комиссия по справедливой торговле Японии провела выездную проверку Amazon Japan по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом пишет Reuters со ссылкой на правительственный источник.
Японское подразделение Amazon подозревается в неправомерном требовании к продавцам снижать цены в обмен на предоставление их товарам преимуществ при размещении на сайте, сказал источник.
«Есть подозрение, что Amazon Japan заставляет продавцов снижать цены нерациональным способом», – сказал источник.
Reuters предполагает, что Amazon, вероятно, в следующем году столкнется с расследованием ЕС по поводу того, отдает ли он предпочтение товарам под собственным брендом на своей онлайн-площадке, европейские антимонопольные регуляторы также готовят дело.
Японский регулятор ранее проводил проверку Amazon Japan в марте 2018 г. по подозрению в требовании к поставщикам взять на себя часть расходов, понесенных в результате продажи их товаров со скидкой на сайте. В сентябре того же года власти приняли план Amazon Japan по улучшению деловой практики.