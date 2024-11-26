Японские антимонопольные органы проводят проверку Amazon Japan

Японский регулятор ранее проводил проверку Amazon Japan в марте 2018 г. по подозрению в требовании к поставщикам взять на себя часть расходов, понесенных в результате продажи их товаров со скидкой на сайте. В сентябре того же года власти приняли план Amazon Japan по улучшению деловой практики.