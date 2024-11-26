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Японские антимонопольные органы проводят проверку Amazon Japan

Ведомости

Комиссия по справедливой торговле Японии провела выездную проверку Amazon Japan по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом пишет Reuters со ссылкой на правительственный источник.

Японское подразделение Amazon подозревается в неправомерном требовании к продавцам снижать цены в обмен на предоставление их товарам преимуществ при размещении на сайте, сказал источник.

«Есть подозрение, что Amazon Japan заставляет продавцов снижать цены нерациональным способом», – сказал источник.

Reuters предполагает, что Amazon, вероятно, в следующем году столкнется с расследованием ЕС по поводу того, отдает ли он предпочтение товарам под собственным брендом на своей онлайн-площадке, европейские антимонопольные регуляторы также готовят дело.

Японский регулятор ранее проводил проверку Amazon Japan в марте 2018 г. по подозрению в требовании к поставщикам взять на себя часть расходов, понесенных в результате продажи их товаров со скидкой на сайте. В сентябре того же года власти приняли план Amazon Japan по улучшению деловой практики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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