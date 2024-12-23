ВС рассмотрел ответ владельца бизнеса по обязательствам перед контрагентами

ВС подчеркнул, что солидарная ответственность возможна только в случаях, предусмотренных законом или договором. В данном случае таких оснований не было. Кроме того, ссылки нижестоящих судов на иностранное законодательство были признаны несостоятельными. ВС также указал на ошибки в определении срока исковой давности и направил дело на новое рассмотрение. Юристы отметили, что данное решение ВС создает прецедент для будущих дел, где компании пытаются возложить обязательства на иностранных акционеров. Они подчеркнули, что для привлечения владельца к ответственности необходимы веские основания для игнорирования корпоративной обособленности.