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ВС рассмотрел ответ владельца бизнеса по обязательствам перед контрагентами

Ведомости

Верховный суд (ВС) России вынес решение, касающееся ответственности владельца компании за ее обязательства перед контрагентами. Суд отказал в привлечении единственного акционера компании к солидарной ответственности по иску адвоката, который работал с этой организацией, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение ВС.

Адвокат Олег Левинсон подписал договор с кипрской компанией «Бетафин лтд» на оказание юридических услуг, однако после того как должник перевел деньги напрямую компании, «Бетафин» отказалась выплачивать гонорар адвокату и расторгла договор. Левинсон подал иск на сумму 100 млн руб. и 130 000 евро упущенной выгоды, указав на необходимость привлечения Сергея Орлова, владельца «Бетафин», к ответственности. Первоначально суды поддержали его позицию, но ВС отменил эти решения, отметив, что российское законодательство не допускает подобного привлечения владельца к ответственности, если он не является стороной договора.

ВС подчеркнул, что солидарная ответственность возможна только в случаях, предусмотренных законом или договором. В данном случае таких оснований не было. Кроме того, ссылки нижестоящих судов на иностранное законодательство были признаны несостоятельными. ВС также указал на ошибки в определении срока исковой давности и направил дело на новое рассмотрение. Юристы отметили, что данное решение ВС создает прецедент для будущих дел, где компании пытаются возложить обязательства на иностранных акционеров. Они подчеркнули, что для привлечения владельца к ответственности необходимы веские основания для игнорирования корпоративной обособленности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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