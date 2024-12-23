ВС рассмотрел ответ владельца бизнеса по обязательствам перед контрагентами
Верховный суд (ВС) России вынес решение, касающееся ответственности владельца компании за ее обязательства перед контрагентами. Суд отказал в привлечении единственного акционера компании к солидарной ответственности по иску адвоката, который работал с этой организацией, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение ВС.
Адвокат Олег Левинсон подписал договор с кипрской компанией «Бетафин лтд» на оказание юридических услуг, однако после того как должник перевел деньги напрямую компании, «Бетафин» отказалась выплачивать гонорар адвокату и расторгла договор. Левинсон подал иск на сумму 100 млн руб. и 130 000 евро упущенной выгоды, указав на необходимость привлечения Сергея Орлова, владельца «Бетафин», к ответственности. Первоначально суды поддержали его позицию, но ВС отменил эти решения, отметив, что российское законодательство не допускает подобного привлечения владельца к ответственности, если он не является стороной договора.
ВС подчеркнул, что солидарная ответственность возможна только в случаях, предусмотренных законом или договором. В данном случае таких оснований не было. Кроме того, ссылки нижестоящих судов на иностранное законодательство были признаны несостоятельными. ВС также указал на ошибки в определении срока исковой давности и направил дело на новое рассмотрение. Юристы отметили, что данное решение ВС создает прецедент для будущих дел, где компании пытаются возложить обязательства на иностранных акционеров. Они подчеркнули, что для привлечения владельца к ответственности необходимы веские основания для игнорирования корпоративной обособленности.