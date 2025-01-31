Мишустин попросил Киргизию прекратить давление на компании из России

В «Яндекс.Такси» заявили, что не согласны с претензиями властей Киргизии по неуплате налогов, местная «дочка» компании работает в соответствии с законодательством и платит налоги. По заявлению «Яндекса», компания взаимодействует со Службой антимонопольного регулирования республики в рабочем порядке и меры антимонопольного регулирования к компании не применялись. «Яндекс.Такси» продолжает работать в Бишкеке и других городах страны, заявили в компании.