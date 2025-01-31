Мишустин попросил Киргизию прекратить давление на компании из России
Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил на встрече с руководителем администрации президента Киргизии Адылбеком Касымалиевым прекратить давление и выдвижение необоснованных претензий в отношении российских компаний в республике.
«Просим, чтобы руководство Киргизии прекратило административное давление на наши компании и обеспечило защиту прав и законных интересов российских инвесторов», – сказал он.
Мишустин заявил, что у Москвы «вызывают серьезную озабоченность» необоснованные претензии и неправовые заявления представителей госорганов Киргизии высокого уровня «в отношении добропорядочных, добросовестных российских компаний, которые развивают экономику Киргизии, создают новые рабочие места, входят в число крупнейших налогоплательщиков».
Премьер сообщил, что все факты «противоправных, иногда вымогательских действий» изложены в дипломатической ноте МИД РФ.
30 ноября госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии сообщил об обысках в офисах «Яндекс.Такси.Корп» в рамках уголовного дела, которое возбудили по факту уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере. По версии ГКНБ, компания и ее партнеры «необоснованно завысили процентные ставки» водителям такси, в связи с чем искусственно повышается стоимость услуги.
В «Яндекс.Такси» заявили, что не согласны с претензиями властей Киргизии по неуплате налогов, местная «дочка» компании работает в соответствии с законодательством и платит налоги. По заявлению «Яндекса», компания взаимодействует со Службой антимонопольного регулирования республики в рабочем порядке и меры антимонопольного регулирования к компании не применялись. «Яндекс.Такси» продолжает работать в Бишкеке и других городах страны, заявили в компании.