В «Яндекс.Такси» ответили на претензии Киргизии по делу о неуплате налогов
«Мы не согласны с предъявляемыми претензиями и будем отстаивать интересы компании. Компания "Яндекс.Такси" (ОсОО "Яндекс.Такси.Корп") работает в полном соответствии с законодательством Кыргызстана и платит налоги. В 2023 г. компания была признана лучшим налогоплательщиком страны», – заявили в пресс-службе.
Там отметили, что компания взаимодействует со Службой антимонопольного регулирования республики в рабочем порядке и меры антимонопольного регулирования к компании не применялись. «Яндекс.Такси» продолжает работать в Бишкеке и других городах страны, заявили в компании.
30 ноября Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии сообщил об обысках в офисах «Яндекс.Такси.Корп» в рамках уголовного дела, которое возбудили по факту уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере. В ГКНБ заявили, что компания и ее партнеры «необоснованно завысили процентные ставки» водителям такси, в связи с чем искусственно повышается стоимость услуги.
Ответ пресс-службы «Яндекс.Такси» также опубликовал «МК Киргизия». В компании заявили, что в 2023 г. «Яндекс» заплатил более 328 млн сомов (около 402 млн руб.) налогов в Киргизии, а за шесть месяцев 2024 г. – более 222 млн сомов. В республике вознаграждение за доступ к сервису составляет от 10%, а в повышенных тарифах в столице не превышает 17%, включая НДС и НСП, добавили в компании. По ее данным, вознаграждение сервиса не менялось в стране с февраля 2023 г., а «значительную» его часть инвестируют, в том числе в образовательные и социальные проекты в стране. Часть средств из вознаграждения вкладывают в мотивационные программы для партнеров, водителей и пассажиров.