В «Яндекс.Такси» ответили на претензии Киргизии по делу о неуплате налогов

Ответ пресс-службы «Яндекс.Такси» также опубликовал «МК Киргизия». В компании заявили, что в 2023 г. «Яндекс» заплатил более 328 млн сомов (около 402 млн руб.) налогов в Киргизии, а за шесть месяцев 2024 г. – более 222 млн сомов. В республике вознаграждение за доступ к сервису составляет от 10%, а в повышенных тарифах в столице не превышает 17%, включая НДС и НСП, добавили в компании. По ее данным, вознаграждение сервиса не менялось в стране с февраля 2023 г., а «значительную» его часть инвестируют, в том числе в образовательные и социальные проекты в стране. Часть средств из вознаграждения вкладывают в мотивационные программы для партнеров, водителей и пассажиров.