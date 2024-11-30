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В «Яндекс.Такси» ответили на претензии Киргизии по делу о неуплате налогов

Ведомости

«Яндекс.Такси» не согласен с претензиями властей Киргизии по неуплате налогов, местная «дочка» компании работает в соответствии с законодательством и платит налоги, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.

«Мы не согласны с предъявляемыми претензиями и будем отстаивать интересы компании. Компания "Яндекс.Такси" (ОсОО "Яндекс.Такси.Корп") работает в полном соответствии с законодательством Кыргызстана и платит налоги. В 2023 г. компания была признана лучшим налогоплательщиком страны», – заявили в пресс-службе.

Там отметили, что компания взаимодействует со Службой антимонопольного регулирования республики в рабочем порядке и меры антимонопольного регулирования к компании не применялись. «Яндекс.Такси» продолжает работать в Бишкеке и других городах страны, заявили в компании.

30 ноября Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии сообщил об обысках в офисах «Яндекс.Такси.Корп» в рамках уголовного дела, которое возбудили по факту уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере. В ГКНБ заявили, что компания и ее партнеры «необоснованно завысили процентные ставки» водителям такси, в связи с чем искусственно повышается стоимость услуги.

Ответ пресс-службы «Яндекс.Такси» также опубликовал «МК Киргизия». В компании заявили, что в 2023 г. «Яндекс» заплатил более 328 млн сомов (около 402 млн руб.) налогов в Киргизии, а за шесть месяцев 2024 г. – более 222 млн сомов. В республике вознаграждение за доступ к сервису составляет от 10%, а в повышенных тарифах в столице не превышает 17%, включая НДС и НСП, добавили в компании. По ее данным, вознаграждение сервиса не менялось в стране с февраля 2023 г., а «значительную» его часть инвестируют, в том числе в образовательные и социальные проекты в стране. Часть средств из вознаграждения вкладывают в мотивационные программы для партнеров, водителей и пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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