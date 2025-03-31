Немецкий владелец duty free вышел из бизнеса в «Шереметьево» и «Домодедово»

Обе сделки закрыли в конце апреля 2024 г., сумма неизвестна. По данным РБК, тогда же Gebr. Heinemann вышла из капитала Jullianita Limited – совладельца АО «Империал дьюти фри», одного из операторов duty free в «Шереметьево». Немецкой компании принадлежало 50%.