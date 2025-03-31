Немецкий владелец duty free вышел из бизнеса в «Шереметьево» и «Домодедово»
Немецкая компания Gebr. Heinemann вышла из бизнеса магазинов беспошлинной торговли (duty free) в московских аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево». Долю компании получил азербайджанский предприниматель Араз Мехдиев, бывший совладелец группы «Киевская площадь». Об этом сообщает РБК со ссылкой на выписки торгового реестра Кипра.
Обе сделки закрыли в конце апреля 2024 г., сумма неизвестна. По данным РБК, тогда же Gebr. Heinemann вышла из капитала Jullianita Limited – совладельца АО «Империал дьюти фри», одного из операторов duty free в «Шереметьево». Немецкой компании принадлежало 50%.
В 2021 г. Мехдиев выкупил по 25% в Jullianita Limited и в кипрской фирме Rubis Holdings Limited. С конца апреля 2024 г. он единственный владелец обеих компаний.