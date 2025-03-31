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Немецкий владелец duty free вышел из бизнеса в «Шереметьево» и «Домодедово»

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Немецкая компания Gebr. Heinemann вышла из бизнеса магазинов беспошлинной торговли (duty free) в московских аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево». Долю компании получил азербайджанский предприниматель Араз Мехдиев, бывший совладелец группы «Киевская площадь». Об этом сообщает РБК со ссылкой на выписки торгового реестра Кипра.

Обе сделки закрыли в конце апреля 2024 г., сумма неизвестна. По данным РБК, тогда же Gebr. Heinemann вышла из капитала Jullianita Limited – совладельца АО «Империал дьюти фри», одного из операторов duty free в «Шереметьево». Немецкой компании принадлежало 50%.

В 2021 г. Мехдиев выкупил по 25% в Jullianita Limited и в кипрской фирме Rubis Holdings Limited. С конца апреля 2024 г. он единственный владелец обеих компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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