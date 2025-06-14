«Росатом» возглавит консорциум по строительству АЭС в Казахстане
Лидера консорциума определили после проведения переговоров с руководством ведущих мировых поставщиков реакторных технологий. В агентстве уточнили, что в шорт-лист потенциальных вендоров, помимо «Росатома», вошли китайская China National Nuclear Corporation, французская Électricité de France, а также южнокорейская компания Korea Hydro & Nuclear Power. Все они представили комплексный пакет материалов по техническим и коммерческим предложениям строительства АЭС.
После этого межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли определила, что «наиболее оптимальными и выгодными» были предложения российской компании. Проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования за счет РФ уже началась, говорится в сообщении.
Вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в Казахстане президент республики Касым-Жомарт Токаев предлагал еще 1 сентября 2023 г. Он отмечал, что республика, будучи крупнейшим мировым производителем урана, должна иметь свою АЭС. 6 октября 2024 г. в Казахстане прошел общенациональный референдум о строительстве АЭС. Создание объекта на территории страны поддержали 71,12% избирателей.
Стоимость возможного возведения АЭС в Казахстане оценивалась гендиректором ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимуром Жантикиным в $10–15 млрд.