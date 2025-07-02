Алиханов: стоимость первых трех Ил-114 составит по 4 млрд рублей
Первые три самолета Ил-114 будут стоить по 4 млрд руб., сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
По его словам, самолеты при их разработке никогда сразу не попадают в летно-технические характеристики. При этом у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) есть программа репрайсинга – работы с давлением на цены.
«Мы готовы поддерживать создание вторых, третьих, альтернативных поставщиков, чтобы создавать давление на цену отдельных комплектующих. Это касается самой цены самолета. Например, Ил-114, три штуки, первые. <...> Они стоят 4 млрд руб., каждая машина. Следующие самолеты будут стоить 2,6 млрд руб. Это на уровне Bombardier, на уровне ATR – тех самолетов, которые являются конкурентами, аналогами. И в летно-технические характеристики Ила-114 мы попали», – сказал Алиханов.
В конце марта третий опытный самолет Ил-114-300 присоединился к программе летных испытаний. Самолет был разработан ПАО «Ил» Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха. Воздушное судно полностью состоит из отечественных систем и оборудования.
В мае 2014 г. правительство России распорядилось перенести с 2023 на 2026 г. поставки самолетов Ил-114, которые призваны заменить морально устаревшие Ан-24 и Ан-26.