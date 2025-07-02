Алиханов: стоимость первых трех Ил-114 составит по 4 млрд рублей

«Мы готовы поддерживать создание вторых, третьих, альтернативных поставщиков, чтобы создавать давление на цену отдельных комплектующих. Это касается самой цены самолета. Например, Ил-114, три штуки, первые. <...> Они стоят 4 млрд руб., каждая машина. Следующие самолеты будут стоить 2,6 млрд руб. Это на уровне Bombardier, на уровне ATR – тех самолетов, которые являются конкурентами, аналогами. И в летно-технические характеристики Ила-114 мы попали», – сказал Алиханов.