Кабмин распорядился перенести поставки самолетов Ил-114 на 2026 год
Правительство России распорядилось перенести с 2023 г. на 2026 г. поставки самолетов Ил-114, которые должны заменить морально устаревшие Ан-24 и Ан-26. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.
Документ предлагает внести изменения в распоряжение правительства РФ от 25 июня 2022 г.
В распоряжении также отмечается, что в 2024-2030 гг. планируются поставки 990 самолетов для нужд гражданской авиации, из которых 51 единица – ИЛ-114-300, 142 – SSJ-NEW, 270 – МС-21-310, 113 – Ту-214, 12 – Ил-96-300, 105 – ТВРС-44 «Ладога», а также 158 самолетов «Освей» и 139 – «Байкал».
С 2026 г. предполагается поставлять более 20 самолетов SSJ-NEW в год, а с 2029 г. – 72 самолета МС-21 ежегодно (первые девять воздушных судов планируется поставить уже в 2025 г.).
В сентябре 2021 г. сообщалось, что поставки Ил-114-300 могут сдвинуться на более поздний срок с изначально планировавшегося 2023 г. Причиной стало крушение в августе единственного опытного летного образца военно-транспортного Ил-112В.
31 марта стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») возобновила программу летных испытаний пассажирского самолета Ил-114-300. Второй опытный самолет совершил первый полет с аэродрома в Луховицах в Подмосковье.
Ил-114-300 – региональный пассажирский самолет на 68 мест, который должен заменить Ан-24 на местных авиалиниях. Ил-114-300 оснащен двигателем ТВ7-117СТ-01 – разработкой петербургского предприятия «ОДК-Климов». По техническим характеристикам, как указали в ОАК, он превосходит зарубежные аналоги – силовая установка обладает повышенной мощностью на взлетном режиме и включает новый воздушный винт АВ112-114 с повышенной тягой 4 т.