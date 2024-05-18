Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Кабмин распорядился перенести поставки самолетов Ил-114 на 2026 год

Ведомости

Правительство России распорядилось перенести с 2023 г. на 2026 г. поставки самолетов Ил-114, которые должны заменить морально устаревшие Ан-24 и Ан-26. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

Документ предлагает внести изменения в распоряжение правительства РФ от 25 июня 2022 г.

В распоряжении также отмечается, что в 2024-2030 гг. планируются поставки 990 самолетов для нужд гражданской авиации, из которых 51 единица – ИЛ-114-300, 142 – SSJ-NEW, 270 – МС-21-310, 113 – Ту-214, 12 – Ил-96-300, 105 – ТВРС-44 «Ладога», а также 158 самолетов «Освей» и 139 – «Байкал».

С 2026 г. предполагается поставлять более 20 самолетов SSJ-NEW в год, а с 2029 г. – 72 самолета МС-21 ежегодно (первые девять воздушных судов планируется поставить уже в 2025 г.).

В сентябре 2021 г. сообщалось, что поставки Ил-114-300 могут сдвинуться на более поздний срок с изначально планировавшегося 2023 г. Причиной стало крушение в августе единственного опытного летного образца военно-транспортного Ил-112В.

31 марта стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») возобновила программу летных испытаний пассажирского самолета Ил-114-300. Второй опытный самолет совершил первый полет с аэродрома в Луховицах в Подмосковье. 

Ил-114-300 – региональный пассажирский самолет на 68 мест, который должен заменить Ан-24 на местных авиалиниях. Ил-114-300 оснащен двигателем ТВ7-117СТ-01 – разработкой петербургского предприятия «ОДК-Климов». По техническим характеристикам, как указали в ОАК, он превосходит зарубежные аналоги – силовая установка обладает повышенной мощностью на взлетном режиме и включает новый воздушный винт АВ112-114 с повышенной тягой 4 т.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных