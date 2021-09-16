Поставки серийных Ил-114-300 могут сдвинуться на 2024 год

Поставки серийных Ил-114-300 могут сдвинуться на 2024 годЭто не будет критичным для заказчиков самолетов, считает эксперт
Поставки серийных региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 могут сдвинуться на более поздний срок с изначально планировавшегося 2023 г., сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.
Причиной стало крушение в августе единственного опытного летного образца военно-транспортного Ил-112В. Оба самолета были оборудованы российским двигателем ТВ7-117СТ. После авиакатастрофы испытания Ил-114 также были приостановлены до выяснения ее причин.
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