Поставки серийных Ил-114-300 могут сдвинуться на 2024 год

Причиной стало крушение в августе единственного опытного летного образца военно-транспортного Ил-112В. Оба самолета были оборудованы российским двигателем ТВ7-117СТ. После авиакатастрофы испытания Ил-114 также были приостановлены до выяснения ее причин.