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В Минпромторге поддержали идею об ограничении срока эксплуатации судов

Ведомости

Распространение норм по ограничению сроков эксплуатации на суда было бы логичным решением, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, передает ТАСС. По его словам, существующий российский парк «достаточно возрастной» и требует обновления.

«Мы, несомненно, во всех отраслях имеем определенные сроки эксплуатации авиатранспортных средств, железнодорожного подвижного состава. Считаем, что, в принципе, было бы логично такие же нормы распространять именно на суда», – подчеркнул глава Минпромторга.

Он также отметил, что этот вид техники имеет высокую стоимость, поэтому для реализации инициативы по ограничению для нее сроков пользования необходимо финансировать лизинговые и другие меры поддержки.

В поддержку ограничения в апреле высказалась Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Тогда там рассказали, что совместно с судовладельцами разрабатываются предложения о формировании комплекса экономических и регуляторных механизмов.

2 июля Алиханов заявил, что ведомство поддерживает и законодательное закрепление доли в 50% отечественных самолетов от общего количества судов в парках авиакомпаний. Так он напомнил об указе президента о национальных целях развития России до 2030 г. и на перспективу до 2036 г., который был подписан в мае 2024 г. В нем среди прочих указаний есть намерение прийти к обеспечению авиакомпаний самолетами российского производства таким образом, чтобы их доля в авиапарке была не менее 50%.

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