В Минпромторге поддержали идею об ограничении срока эксплуатации судов

2 июля Алиханов заявил, что ведомство поддерживает и законодательное закрепление доли в 50% отечественных самолетов от общего количества судов в парках авиакомпаний. Так он напомнил об указе президента о национальных целях развития России до 2030 г. и на перспективу до 2036 г., который был подписан в мае 2024 г. В нем среди прочих указаний есть намерение прийти к обеспечению авиакомпаний самолетами российского производства таким образом, чтобы их доля в авиапарке была не менее 50%.