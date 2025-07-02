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В Минпромторге одобрили закрепление 50%-ной доли судов РФ в парках авиакомпаний

Ведомости

Минпромторг поддерживает законодательное закрепление доли 50% отечественных самолетов от общего количества судов в парках авиакомпаний, заявил глава ведомства Антон Алиханов во время правительственного часа в Совете Федерации, передает «Интерфакс».

«Считаем, что эти положения указа требуют и законодательного закрепления, и дальнейшего развития в нормативно-правовой базе», – напомнил Алиханов об указе президента о национальных целях развития России до 2030 г. и на перспективу до 2036 г., который был подписан в мае 2024 г. В нем среди прочих указаний есть намерение прийти к обеспечению авиакомпаний самолетами российского производства таким образом, чтобы их доля в авиапарке была не менее 50%.

1 июля Алиханов заявил о планах России поднять самолет МС-21 с полностью импортозамещенными системами в небо в августе 2025 г. 26 июня это воздушное судно приступило к сертификационным испытаниям. Первый его полет прошел с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском. Лайнер находился в воздухе четыре часа, испытания проходили на различных высотах.

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