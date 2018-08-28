У оценщиков может появиться новый контролер
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Минэкономразвития предложило создать орган досудебного урегулирования споров с оценщиками. Уведомление о начале разработки закона было опубликовано в понедельник, новый механизм может заработать с 2020 г. Механизм касается любых оценок, кроме кадастровой – ее проводят не независимые оценщики, а государственные бюджетные учреждения.
Сейчас оценочную деятельность контролирует специальное подразделение саморегулируемой организации (СРО) оценщиков, в которую входят сами члены СРО. Есть два способа оспорить оценку в СРО. Можно бесплатно обратиться в дисциплинарный комитет той СРО, в которой состоит оценщик, рассказывает партнер группы компаний SRG Владимир Олейников, если нарушение будет подтверждено, то оценщик может быть исключен либо ему вынесут предупреждение. Второй вариант – обратиться в экспертный совет другой СРО, но за это придется заплатить до 30% от суммы оценки, а заключение не будет иметь юридической силы, объяснят Олейников. По его словам, нередко два СРО по-разному оценивают один и тот же отчет. Практически всегда можно найти СРО, которое выдаст положительное заключение, подтверждает член совета Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков Юлия Усова, в результате потребители, например банки, вынуждены создавать подразделения контроля отчетов. Некоторые заказчики считают, что оспаривать оценку бессмысленно, говорит руководитель практики сопровождения сделок PwC Олег Малышев: «Новый механизм должен упростить процесс, что приведет к увеличению числа споров».
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