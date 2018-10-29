Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4685 от 30.10.2018 под заголовком: Налог на большие цифры

Технологическим гигантам грозят новые налоги на миллиарды долларов

Европейская идея ввести цифровой налог вдохновила страны и на других континентах
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Десятки стран Азии и Латинской Америки хотят обложить технологических гигантов новыми налогами. Они надеются, что это не позволит таким компаниям, как Alphabet и Facebook, скрыть от них доходы от экономической активности, которая все чаще происходит онлайн. На это их вдохновило предложение Евросоюза ввести так называемый цифровой налог, взимаемый с выручки иностранных технологических компаний, а не с прибыли. Если это произойдет, налоговые издержки компаний могут увеличиться на миллиарды долларов.

Изучают эту идею Южная Корея, Индия и как минимум еще семь стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Мексика, Чили и некоторые другие страны Латинской Америки. Предполагается, что эти налоги будут взиматься отдельно от налогов на прибыль. Правительства хотят ввести налог на продажу цифровых услуг в их стране подразделениями технологических компаний, находящимися за пределами этой страны. В некоторых случаях речь идет о таких услугах, как сбор данных о местных жителях для целевой рекламы в интернете. «Государства по всему миру теперь понимают, что должны ввести цифровой налог, – утверждает министр финансов Франции Брюно ле Мэр, лоббирующий введение этого налога в ЕС. – Это вопрос справедливости».

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