Статья опубликована в № 4838 от 21.06.2019 под заголовком: Налоги отстали от быстрых поездов
Высокоскоростные магистрали освобождены от налогов
Они не будут платить НДС и налог на недвижимое имущество
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Минфин запланировал большие налоговые льготы для строителей и эксплуатантов высокоскоростных железнодорожных магистралей
Евгений Разумный / Ведомости
Минфин запланировал большие налоговые льготы для строителей и эксплуатантов высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). На них делается ставка в комплексном плане модернизации инфраструктуры, из федерального бюджета на ВСМ будет потрачено 200 млрд руб. за шесть лет.
Чиновники хотели было вложить все эти деньги в первый участок ВСМ Москва – Казань, до Нижнего Новгорода, но президент в апреле поручил проектировать дорогу до Санкт-Петербурга. До 2024 г. начнется строительство минимум одной из этих магистралей, говорил в июне помощник президента Андрей Белоусов, фактически они конкурируют за финансирование.
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