Ключевое – не собрать больше налогов, а обелить рынок. Новый глава ФНС о целях налоговиков

Задача налоговой службы – сделать уплату налога неизбежной и одновременно максимально комфортной, описывает Егоров свой подход, называя его моделированием поведения налогоплательщика. «Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, сколько налогоплательщиков, потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения, если соответствует – начинаешь его тестировать на ограниченной группе, чтобы проверить, рабочая или нет модель, – сказал он «Ведомостям». – И, постоянно обновляя модель, внедряешь ее так, чтобы не ударить по рынку, но при этом компании начали отказываться от нелегальных схем». Ключевое – не собрать больше налогов, а обелить рынок, сделать налогоплательщика законопослушным и создать удобную модель, объясняет он: «Это абсолютно эгоистичное поведение – ты сам затрачиваешь меньше сил».