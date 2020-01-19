Ключевое – не собрать больше налогов, а обелить рынок. Новый глава ФНС о целях налоговиков
Первым кадровым решением Михаила Мишустина на посту премьера стал выбор преемника в Федеральной налоговой службе (ФНС). Выбор неожиданным не стал: службу возглавил Даниил Егоров – один из его ключевых заместителей, отвечавший за проверки бизнеса, внедрение ключевых технологий и новых методов контроля. Бизнесу работать с Егоровым было всегда легко, описывает бывший федеральный чиновник: «Он жесткий, но лучше иметь жесткие, зато понятные правила игры». Сам Егоров среди проектов, которыми он будет заниматься в первую очередь, назвал «Ведомостям» реестр домохозяйств с их доходами и новую систему рисков – они уже предусмотрены стратегией развития ФНС.
Доверие на налогах
Задача налоговой службы – сделать уплату налога неизбежной и одновременно максимально комфортной, описывает Егоров свой подход, называя его моделированием поведения налогоплательщика. «Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, сколько налогоплательщиков, потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения, если соответствует – начинаешь его тестировать на ограниченной группе, чтобы проверить, рабочая или нет модель, – сказал он «Ведомостям». – И, постоянно обновляя модель, внедряешь ее так, чтобы не ударить по рынку, но при этом компании начали отказываться от нелегальных схем». Ключевое – не собрать больше налогов, а обелить рынок, сделать налогоплательщика законопослушным и создать удобную модель, объясняет он: «Это абсолютно эгоистичное поведение – ты сам затрачиваешь меньше сил».