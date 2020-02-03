Правительство из-за коронавируса перенесет сроки инвестфорума в Сочи
Правительство перенесет сроки проведения инвестиционного форума в Сочи из-за угрозы распространения коронавируса. С предложением отменить в этом году форум к премьеру Михаилу Мишустину обратились его заместители Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко. По словам Чернышенко, из 4000 зарегистрированных участников около 500 – иностранцы, из которых половина приходится на страны, в которых официально зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.
Мишустин заявил, что форум нужно не отменить, а перенести на более поздние сроки. Также он поручил Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову обсудить вопрос компенсации расходов, понесенных организаторами форума. Инвестиционный форум в Сочи проходит с 2002 г. В этом году он был запланирован на 12–14 февраля. Организатором форума является «Росконгресс», а среди спонсоров – ВТБ, Сбербанк, ВЭБ, «Газпром», «Россети» и «Аэрофлот».
«Мы эту ситуацию обсуждали, предлагаю не отменить, а перенести его [форум], как мы обсуждали, на другие сроки. В этом смысле нужно, конечно, в первую очередь думать о безопасности и здоровье наших граждан, да и участников форума».
«Премьер сказал о переносе, а не об отмене, даты прорабатываются», – заявил «Ведомостям» представитель премьера.
О возможной отмене форума 30 января «Ведомостям» рассказал сотрудник компании – участницы форума. Он утверждал, что информацию об отмене мероприятия подтвердили в Минэкономразвития и «Росконгрессе». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 31 января не исключил переноса форума на более поздний срок. Окончательное решение по этому вопросу примет правительство, говорил он.
Власти Китая в конце декабря объявили о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в китайском городе Ухане. По последним данным госкомиссии по здравоохранению Китая, в стране коронавирусом нового типа заразилось более 17 000 человек, свыше 360 скончались.
Случаи заболевания коронавирусом также зафиксированы более чем в 20 странах – Австралии, Вьетнаме, Германии, Канаде, Корее, Камбодже, Малайзии, Непале, Таиланде, Сингапуре, США, Франции, Шри-Ланке, Японии, на Филиппинах, в Индии, Италии, Финляндии и ОАЭ. 31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о первых заболевших коронавирусом в России. Вирус был обнаружен у двух граждан Китая, прибывших в Забайкалье и Тюменскую область. Больные были доставлены в инфекционную больницу. Заболевание протекает у них в легкой форме. Контактировавшие с ними лица также госпитализированы.