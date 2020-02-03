Правительство из-за коронавируса перенесет сроки инвестфорума в Сочи

Случаи заболевания коронавирусом также зафиксированы более чем в 20 странах – Австралии, Вьетнаме, Германии, Канаде, Корее, Камбодже, Малайзии, Непале, Таиланде, Сингапуре, США, Франции, Шри-Ланке, Японии, на Филиппинах, в Индии, Италии, Финляндии и ОАЭ. 31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о первых заболевших коронавирусом в России. Вирус был обнаружен у двух граждан Китая, прибывших в Забайкалье и Тюменскую область. Больные были доставлены в инфекционную больницу. Заболевание протекает у них в легкой форме. Контактировавшие с ними лица также госпитализированы.