Китайский фондовый рынок рухнул из-за коронавируса
Китайские биржи 3 февраля возобновили работу после продолжительных новогодних каникул. Из-за эпидемии коронавируса местные фондовые индексы рухнули примерно на 8% сразу после открытия торгов. Основной индекс CSI 300, рассчитываемый на базе торгующихся на двух крупнейших биржах континентального Китая в Шанхае и Шенжене акций, к закрытию торгов снизился на 7,9%. Это самое сильное падение с августа 2015 г. Входящие в него компании потеряли около $358 млрд капитализации, пишет Financial Times (FT).
Обвал произошел, несмотря на попытки китайских властей воспрепятствовать этому. Народный банк Китая (НБК) влил в финансовую систему 1,2 трлн юаней ($173,8 млрд) посредством операций обратного репо. Также он снизил ставки по 7- и 14-дневным операциям обратного репо на 0,1 процентного пункта до 2,4% и 2,55%, соответственно. Кроме того, были признаки, что китайские институциональные инвесторы скупали акции с целью поддержать их котировки, рассказал FT один из шанхайских трейдеров.
Нацбанк Китая «сделал свою часть работы», чтобы ограничить хаос на рынке, отметила экономист ING Айрис Пан. По ее мнению, теперь ключевым фактором будет, как долго продлится вспышка вируса.
Инвесторы обеспокоены, что вирус усилит замедление китайской экономики. В прошлом году рост ВВП и так составил 6,1%, что стало худшим результатом с 1990 г. Несмотря на начало биржевых торгов, многие китайские компании не возобновили работу или просят своих сотрудников работать из дома. В провинции Хубэй, где началась эпидемия, люди вернутся на работу не раньше 13 февраля, пишет Reuters. По оценкам экономиста Citigroup Ли-Ган Лю, рост китайской экономики в I квартале может замедлиться до 4,8%.
«Пока распространение эпидемии не удастся остановить, [китайский] фондовый рынок будет будет в подвешенном состоянии — слишком поздно продавать, слишком рано покупать», – цитирует The Wall Street Journal слова стратега Jefferies Шона Дарби.
Последний раз торги в материковом Китае проводились 23 января. На тот момент число жертв вируса составляло только 17 человек. Но с тех пор вирус распространился в десятки других стран. Сейчас только в Китае подтверждено уже 17 205 случаев заболевания, от него умерли 361 человек. Для сравнения: из-за вируса атипичной пневмонии (SARS) заболели 8098 и умерли 774 человека в 37 странах в 2002-2003 гг., по данным Национальных институтов здоровья (NIH). В конце января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией.
На других азиатских рынках, где не было такого длительного перерыва в торгах, ситуация в понедельник была более спокойной. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 1%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,17%. Торги в Москве начались с роста котировок. К 12.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,1%, индекс РТС – на 0,2%.