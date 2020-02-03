Китайский фондовый рынок рухнул из-за коронавируса

Последний раз торги в материковом Китае проводились 23 января. На тот момент число жертв вируса составляло только 17 человек. Но с тех пор вирус распространился в десятки других стран. Сейчас только в Китае подтверждено уже 17 205 случаев заболевания, от него умерли 361 человек. Для сравнения: из-за вируса атипичной пневмонии (SARS) заболели 8098 и умерли 774 человека в 37 странах в 2002-2003 гг., по данным Национальных институтов здоровья (NIH). В конце января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией.