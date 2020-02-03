Росстат опубликовал первую оценку роста экономики в 2019 году
В понедельник, 3 февраля, Росстат сообщил первую оценку роста ВВП за 2019 г. Экономика выросла на 1,3%, что совпало с прогнозом Минэкономразвития. При этом результат оказался чуть ниже предварительной оценки Минэкономразвития за 2019 г. (1,4%), которую министерство дало в январе.
В 2019 г. экономику поддержали добывающие и обрабатывающие производства (они выросли на 2,7 и 1,6% соответственно). Так, добыча природного газа и газового конденсата выросла на 10,6%, цветных металлов – на 9,2%. Производство продуктов, напитков, табачных изделий выросло на 2,7%, на столько же выросло производство химических веществ, а производство лекарств подскочило на 18,6%.
Также вырос внутренний конечный спрос, отметил руководитель Росстата Павел Малков: расходы на конечное потребление выросли на 2,4%, а валового накопления – на 2,7%. При этом индекс физического объема чистого экспорта товаров и услуг сократился на 11,1% за счет роста импорта при сокращении экспорта, отметил он.
Многие чиновники и экономисты не верили, что сбудется даже такой невысокий прогноз темпов экономического роста. Весь год прогнозы ухудшались, так, МВФ снижал его четырежды: с 1,8% в начале года до 1,2%. Центробанк осенью признал, что 1,3% – это верхняя граница (его прогноз – 0,8–1,3%). «В любом случае это примерно в три раза меньше среднемировых темпов», – подчеркивал ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.
В 2020 г. Минэкономразвития ждет роста ВВП на 1,9%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с новой версией макроэкономического прогноза. Пока официальный прогноз министерства – 1,7%.
Рост экономики может составить 2–2,3% в 2020 г., говорит главный экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Такой высокий прогноз он объяснил низкой базой 2019 г., восстановлением экспорта, сохранением устойчивого роста потребления благодаря росту зарплат в реальном выражении на 2–3% и росту реальных располагаемых доходов, а также ростом вклада расходов госсектора. Кроме того, вырастет импорт, в том числе инвестиционный, ждет Исаков.