Росстат опубликовал первую оценку роста экономики в 2019 году

Многие чиновники и экономисты не верили, что сбудется даже такой невысокий прогноз темпов экономического роста. Весь год прогнозы ухудшались, так, МВФ снижал его четырежды: с 1,8% в начале года до 1,2%. Центробанк осенью признал, что 1,3% – это верхняя граница (его прогноз – 0,8–1,3%). «В любом случае это примерно в три раза меньше среднемировых темпов», – подчеркивал ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.