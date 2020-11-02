Депутаты предложили освободить от НДС российских интернет-продавцов

Депутаты предложили освободить от НДС российских интернет-продавцовГораздо выгоднее заставить платить налоги в России иностранные компании, считают эксперты
В Госдуму внесен законопроект об освобождении от уплаты НДС российских торговых интернет-компаний. Освобождение от обязанности уплачивать НДС отечественных онлайн-ритейлеров создаст для них равные условия по уплате налогов с иностранными фирмами, считают авторы документа – депутаты Госдумы от партии ЛДПР. «Иностранные интернет-продавцы, не зарегистрированные в российской юрисдикции, не платят НДС, но получают доход от продажи товаров российским покупателям, – говорится в пояснительной записке к законопроекту. Российские онлайн-ритейлеры платят НДС (1 января 2019 г. ставка налога была повышена на 2 п. п. – с 18 до 20%), что ставит их в неравное положение по сравнению с зарубежными онлайн-ритейлерами».
Кроме того, указывают авторы законопроекта, освобождение от уплаты НДС российских интернет-продавцов выровняет конкурентные условия на рынке, что будет способствовать снижению цен на товары при покупках онлайн. «Следовательно, часть покупателей переориентируется на посещение интернет-магазинов, а значит, снизит загруженность транспортной инфраструктуры, отсутствие очередей и дополнительных контактов благотворно скажется на здоровье наших граждан», – указывается в пояснительной записке.
Действительно, сейчас на рынке интернет-торговли существует дисбаланс: российские компании платят налоги, а иностранные – нет. «Иностранные интернет-продавцы, не зарегистрированные в российской юрисдикции, не уплачивают российский НДС при осуществлении интернет-торговли на территории нашей страны, – поясняет доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. – Вместе с тем они получают доход от продажи товаров российским конечным покупателям. В свою очередь отечественные онлайн-ритейлеры уплачивают НДС при реализации товаров внутри страны по основной ставке 20%».
По данным Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара, в 2018 г. объем российского рынка интернет-торговли составил 1,3 трлн руб. Владельцы иностранных интернет-магазинов получили от россиян платежи за товары на общую сумму 363 млрд руб. При этом единственный доход, которые получил российский бюджет от этого объема, – таможенные пошлины, которые уплачивают сами покупатели-россияне. «В государствах, входящих в ЕАЭС, к 2020 г. пороговые значения понижены до 200 евро и в весовом диапазоне до 31 кг, при превышении которых физлицо обязано уплатить таможенную пошлину, – поясняет Ахмадеев. – Однако данные платежи никак не связаны с поставщиками, международными интернет-компаниями».
Стоит отметить, что проблема взимания налогов с иностранных интернет-продавцов остро стоит не только в России. До сих пор единственным ее решением является постепенное снижение порога беспошлинного пересечения границы для международных посылок. «С 1 июля 2021 г. в большинстве стран ЕС порог для целей НДС составляет 0 евро, а для ввозной пошлины – 150 евро», – рассказал партнер практики услуг в области косвенного налогообложения и таможенного регулирования PwC в России Владимир Константинов.
Тем не менее, несмотря на наличие проблемы, отмену НДС для отечественных компаний эксперты считают маловероятной. «Законопроект, который предлагает принять достаточно радикальные меры и отменить полностью НДС для российских онлайн-ритейлеров, в сегодняшних условиях вряд ли будет поддержан, – считает директор департамента налогов и права Deloitte Тамара Архангельская. – Не стоит забывать, что, когда этот вопрос поднимался в прошлом году, Минфин высказывался строго против такого подхода и говорил, что не видит возможности устанавливать различные условия для российской онлайн-торговли и обычных розничных продавцов». Кроме того, такое решение может дорого обойтись российскому бюджету. «Речь идет об установлении нулевой ставки по НДС, а это значит, что онлайн-ритейлеры за неимением «исходящего» НДС смогут возмещать из бюджета «входящий» НДС», – заметил руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.
При этом в экспертном сообществе пока нет единого мнения о способах решения проблемы неравенства условий для отечественных и международных интернет-компаний. «Вероятно, развитие законодательства пойдет по пути уменьшения порогов беспошлинной торговли, – предположил Константинов. – Это соответствует международной практике».
Другим решением этой проблемы могло бы стать применение расчетной ставки по НДС. «С 2019 г. иностранные компании, оказывающие электронные услуги для российского бизнеса, обязаны встать на учет в ФНС России и самостоятельно уплачивать налог по расчетной ставке, – поясняет идею Ахмадеев. – Для выравнивания условий в отношении отечественных компаний логично ввести и для иностранных интернет-продавцов НДС в размере 16,67%». Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов указывает, что проблема неравных налоговых условий с зарубежными интернет-площадками, которую предлагают решить депутаты Госдумы, на самом деле относится ко всей российской экономике – внутренней торговле, производству, – а не только к онлайн-каналу продаж. «Поэтому и решать ее необходимо комплексно, не дискриминируя отдельные сферы торговли, – отмечает Соколов. – В то же время реальную поддержку онлайн-каналу продаж сейчас могло бы оказать снижение стоимости эквайринга, который в е-commerce, как известно, является одним из самых дорогих и, по сути, представляет собой оборотный налог с каждой продажи».