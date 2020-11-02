Депутаты предложили освободить от НДС российских интернет-продавцов

Другим решением этой проблемы могло бы стать применение расчетной ставки по НДС. «С 2019 г. иностранные компании, оказывающие электронные услуги для российского бизнеса, обязаны встать на учет в ФНС России и самостоятельно уплачивать налог по расчетной ставке, – поясняет идею Ахмадеев. – Для выравнивания условий в отношении отечественных компаний логично ввести и для иностранных интернет-продавцов НДС в размере 16,67%». Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов указывает, что проблема неравных налоговых условий с зарубежными интернет-площадками, которую предлагают решить депутаты Госдумы, на самом деле относится ко всей российской экономике – внутренней торговле, производству, – а не только к онлайн-каналу продаж. «Поэтому и решать ее необходимо комплексно, не дискриминируя отдельные сферы торговли, – отмечает Соколов. – В то же время реальную поддержку онлайн-каналу продаж сейчас могло бы оказать снижение стоимости эквайринга, который в е-commerce, как известно, является одним из самых дорогих и, по сути, представляет собой оборотный налог с каждой продажи».