Новые таможенные правила могут ударить по российским производителям бытовой техники

Бондовых складов в России пока нет. Создать их в июле на совещании в правительстве, посвященном поддержке трансграничной торговли, предложил гендиректор «Почты России» Максим Акимов. Если покупатели не проявят интереса к тому или иному товару, для него будет предусмотрена дополнительная «калибровка» налогов или пошлин, уточнил он тогда. Также в июле президент Татарстана Рустам Минниханов направил министру финансов Антону Силуанову письмо с предложением провести эксперимент по созданию бондового склада в республике. Первым участником рынка, выразившим готовность участвовать в нем, стал интернет-магазин Ozon. Бондовые склады позволят радикально сократить сроки доставки товаров из зарубежных магазинов – с 30–40 до нескольких дней, а в перспективе до одного дня, отметил директор по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Русаков.