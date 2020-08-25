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Новые таможенные правила могут ударить по российским производителям бытовой техники

Участники рынка опасаются создания бондовых складов и калибровки ввозных пошлин
Екатерина Кинякина Татьяна Исакова
На таких складах импортеры могут хранить товары до востребования /Максим Стулов / Ведомости

Создание в России бондовых складов, где импортеры могут хранить товары без уплаты НДС, таможенных пошлин и сборов, а также изменение этих пошлин в случае низкого спроса на ту или иную продукцию могут привести к дискриминации отечественных производителей электроники и бытовой техники. Об этом ассоциация производителей и продавцов этих товаров – РАТЭК предупредила премьер-министра Михаила Мишустина. Подлинность обращения к председателю правительства подтвердил представитель РАТЭК, представитель аппарата правительства подтвердил получение письма и уточнил, что в настоящий момент вопрос находится в проработке.

Бондовых складов в России пока нет. Создать их в июле на совещании в правительстве, посвященном поддержке трансграничной торговли, предложил гендиректор «Почты России» Максим Акимов. Если покупатели не проявят интереса к тому или иному товару, для него будет предусмотрена дополнительная «калибровка» налогов или пошлин, уточнил он тогда. Также в июле президент Татарстана Рустам Минниханов направил министру финансов Антону Силуанову письмо с предложением провести эксперимент по созданию бондового склада в республике. Первым участником рынка, выразившим готовность участвовать в нем, стал интернет-магазин Ozon. Бондовые склады позволят радикально сократить сроки доставки товаров из зарубежных магазинов – с 30–40 до нескольких дней, а в перспективе до одного дня, отметил директор по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Русаков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных