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Власти впервые оценили долю связанных с госкомпаниями МСП при закупках

Аффилированность выявлена лишь в 0,3% сделок, но эксперты с этим не согласны
Анастасия Бойко
По оценке корпорации, мониторинг показал низкий уровень аффилированности в общем количестве закупок. / Андрей Гордеев / Ведомости

Корпорация МСП (КМСП) впервые проверила поставщиков среди малого и среднего бизнеса на аффилированность с их крупнейшими заказчиками – компаниями с госучастием. Результаты мониторинга есть у «Ведомостей». В прошлом году признаки аффилированности (прямые и косвенные) имело 137 уникальных пар «поставщик – заказчик», следует из мониторинга. Всего они заключили 410 договоров на общую сумму более 13 млрд руб. При этом в общем объеме закупок госкомпаний у МСП (он превысил в 2021 г. 4,3 трлн руб.) доля таких сделок составляет всего 0,3%. В периметр анализа КМСП входит 1839 крупнейших заказчиков – госкомпаний, среди которых, например, есть ВТБ, «Ростелеком», РЖД, «Почта России», «Транснефть», «Сбер». В следующем году КМСП планирует увеличить число компаний для мониторинга вдвое.

Проверка проводилась по следующим критериям: наличие прямой связи через владение долями в уставном капитале, наличие аффилированности МСП с органами управления заказчика, принадлежность к одной группе лиц, совпадение номеров телефонов и юридических адресов МСП и заказчика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных