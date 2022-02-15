Власти впервые оценили долю связанных с госкомпаниями МСП при закупках

Корпорация МСП (КМСП) впервые проверила поставщиков среди малого и среднего бизнеса на аффилированность с их крупнейшими заказчиками – компаниями с госучастием. Результаты мониторинга есть у «Ведомостей». В прошлом году признаки аффилированности (прямые и косвенные) имело 137 уникальных пар «поставщик – заказчик», следует из мониторинга. Всего они заключили 410 договоров на общую сумму более 13 млрд руб. При этом в общем объеме закупок госкомпаний у МСП (он превысил в 2021 г. 4,3 трлн руб.) доля таких сделок составляет всего 0,3%. В периметр анализа КМСП входит 1839 крупнейших заказчиков – госкомпаний, среди которых, например, есть ВТБ, «Ростелеком», РЖД, «Почта России», «Транснефть», «Сбер». В следующем году КМСП планирует увеличить число компаний для мониторинга вдвое.