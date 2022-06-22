Зачем «Газпром» хотят обязать продавать 10% газа на бирже

Зачем «Газпром» хотят обязать продавать 10% газа на биржеДля создания рыночных условий формирования цен на газ этого недостаточно, считают эксперты
ФАС разработала проект приказа, согласно которому «Газпром» обяжут к 2026 г. продавать на бирже не менее 10% от годового объема поставок газа на внутренний рынок. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба ведомства. В релизе поясняется, что данная норма разработана в соответствии с Национальным планом развития конкуренции.
ФАС также уточняет, что для независимых производителей газа (крупнейшие из них – «Роснефть», «Новатэк»), занимающих доминирующее положение на рынке, планируется установить минимальный объем биржевых торгов на уровне 3%, но в перспективе и для них планка будет повышена до 10%. По мнению ФАС, потребители газа, приобретая его на бирже, «получают ряд преимуществ, главное из которых заключается в возможности долгосрочно планировать закупки с использованием прозрачного механизма формирования цен».