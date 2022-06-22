Зачем «Газпром» хотят обязать продавать 10% газа на бирже

ФАС также уточняет, что для независимых производителей газа (крупнейшие из них – «Роснефть», «Новатэк»), занимающих доминирующее положение на рынке, планируется установить минимальный объем биржевых торгов на уровне 3%, но в перспективе и для них планка будет повышена до 10%. По мнению ФАС, потребители газа, приобретая его на бирже, «получают ряд преимуществ, главное из которых заключается в возможности долгосрочно планировать закупки с использованием прозрачного механизма формирования цен».