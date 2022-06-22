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Зачем «Газпром» хотят обязать продавать 10% газа на бирже

Для создания рыночных условий формирования цен на газ этого недостаточно, считают эксперты
Матвей Катков
Пересчет объемов газа, реализуемых на СПбМТСБ, в проценты позволит учитывать внеплановые колебания рынка / Сергей Портер / Ведомости

ФАС разработала проект приказа, согласно которому «Газпром» обяжут к 2026 г. продавать на бирже не менее 10% от годового объема поставок газа на внутренний рынок. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба ведомства. В релизе поясняется, что данная норма разработана в соответствии с Национальным планом развития конкуренции.

ФАС также уточняет, что для независимых производителей газа (крупнейшие из них – «Роснефть», «Новатэк»), занимающих доминирующее положение на рынке, планируется установить минимальный объем биржевых торгов на уровне 3%, но в перспективе и для них планка будет повышена до 10%. По мнению ФАС, потребители газа, приобретая его на бирже, «получают ряд преимуществ, главное из которых заключается в возможности долгосрочно планировать закупки с использованием прозрачного механизма формирования цен».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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