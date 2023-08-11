Кабмин поддержал повышение штрафов и максимальных сроков заключения за картельные сговоры

Кабмин поддержал повышение штрафов и максимальных сроков заключения за картельные сговорыСговоры составляют наибольшую часть нарушений, сообщили в ФАС
Правительство поддержало повышение штрафов и увеличение максимального срока лишения свободы за картельные сговоры на торгах, которые привели к необоснованному изменению или фиксации цены закупки. Соответствующие поправки в ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса и ст. 178 Уголовного кодекса (УК; статьи, регулирующие ограничение конкуренции) 7 августа одобрила комиссия кабмина по законопроектной деятельности (отзыв и документ есть в распоряжении «Ведомостей»). Законопроект был внесен Федеральной антимонопольной службой (ФАС) еще в 2019 г. 15 декабря прошлого года Госдума приняла его в первом чтении при условии доработки ко второму. Речь идет о торгах, «обязательных по законодательству», – о закупках государства или госкомпаний (44-ФЗ и 223-ФЗ).
В поправках предлагается уточнение, что картельный сговор, повлекший повышение, снижение или поддержание цен на торгах, может быть наказан принудительными работами до пяти лет с ограничениями по должностям и видам деятельности или лишением свободы от трех до пяти лет со штрафом от 600 000 до 800 000 руб. либо в размере зарплаты осужденного за период до трех лет. Если сговор совершен организованной группой, с причинением особо крупного ущерба или извлечением особо крупного доход, то принудительные работы предлагается продлить на срок до пяти лет, а лишение свободы – до шести. Штраф, согласно поправкам, в этом случае составит от 2 млн до 6 млн руб.