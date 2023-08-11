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Кабмин поддержал повышение штрафов и максимальных сроков заключения за картельные сговоры

Сговоры составляют наибольшую часть нарушений, сообщили в ФАС
Ярослава Костенко
В случае если сговор совершен организованной группой или нанес особо крупный ущерб, с осужденного можно взыскать до 1 млн рублей / Евгений Разумный / Ведомости

Правительство поддержало повышение штрафов и увеличение максимального срока лишения свободы за картельные сговоры на торгах, которые привели к необоснованному изменению или фиксации цены закупки. Соответствующие поправки в ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса и ст. 178 Уголовного кодекса (УК; статьи, регулирующие ограничение конкуренции) 7 августа одобрила комиссия кабмина по законопроектной деятельности (отзыв и документ есть в распоряжении «Ведомостей»). Законопроект был внесен Федеральной антимонопольной службой (ФАС) еще в 2019 г. 15 декабря прошлого года Госдума приняла его в первом чтении при условии доработки ко второму. Речь идет о торгах, «обязательных по законодательству», – о закупках государства или госкомпаний (44-ФЗ и 223-ФЗ).

В поправках предлагается уточнение, что картельный сговор, повлекший повышение, снижение или поддержание цен на торгах, может быть наказан принудительными работами до пяти лет с ограничениями по должностям и видам деятельности или лишением свободы от трех до пяти лет со штрафом от 600 000 до 800 000 руб. либо в размере зарплаты осужденного за период до трех лет. Если сговор совершен организованной группой, с причинением особо крупного ущерба или извлечением особо крупного доход, то принудительные работы предлагается продлить на срок до пяти лет, а лишение свободы – до шести. Штраф, согласно поправкам, в этом случае составит от 2 млн до 6 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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