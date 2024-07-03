Что означает включение России в группу стран с высокими доходами граждан

Что означает включение России в группу стран с высокими доходами гражданТакой переход не всегда означает позитивные социальные изменения
Всемирный банк (ВБ) спустя 10 лет вернул Россию в число стран с высокими доходами граждан, следует из ежегодного отчета, опубликованного 1 июля. По итогам 2023 г. валовой национальный доход (ВНД; рассчитывается как ВВП плюс доходы, полученные гражданами из-за рубежа минус доходы, вывезенные иностранцами) на душу населения в России составил $14 250. В соответствии с классификацией организации страна относится к этому статусу, если показатель превышает отметку в $14 005. В последний раз страна имела этот ранг в 2014 г. Рост позиций России в ВБ объясняют ускоренным развитием ВПК, а также ростом торговли (на 6,8%), финансового сектора (8,7%) и строительства (6,6%). На этом фоне российский ВНД увеличился на 11,2% за 2023 г., уточняют эксперты. По итогам 2023 г. средняя номинальная зарплата в России составила 74 854 руб. в месяц, или около $879,6 по среднему за год курсу в 85 руб./$, следует из данных Росстата.
В категорию стран с высокими доходами также вошли Болгария и Палау.
В категорию стран с верхне-средними доходами (ВНД от $4516 до $14 005 на душу населения) поднялись Украина, Алжир, Монголия и Иран. Рост позиций Украины в ВБ объясняют увеличением экономики на 5,3% в 2023 г. после падения на 28,8% в 2022 г., а также значительным ускорением инфляции, которая разогнала номинальный показатель ВВП. Реальный рост украинской экономики связан преимущественно с расширением строительства (24,6%) и инвестиций (52,9%).