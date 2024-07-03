Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Что означает включение России в группу стран с высокими доходами граждан

Такой переход не всегда означает позитивные социальные изменения
Антон Козлов
Виталий Тимкив / РИА Новости

Всемирный банк (ВБ) спустя 10 лет вернул Россию в число стран с высокими доходами граждан, следует из ежегодного отчета, опубликованного 1 июля. По итогам 2023 г. валовой национальный доход (ВНД; рассчитывается как ВВП плюс доходы, полученные гражданами из-за рубежа минус доходы, вывезенные иностранцами) на душу населения в России составил $14 250. В соответствии с классификацией организации страна относится к этому статусу, если показатель превышает отметку в $14 005. В последний раз страна имела этот ранг в 2014 г. Рост позиций России в ВБ объясняют ускоренным развитием ВПК, а также ростом торговли (на 6,8%), финансового сектора (8,7%) и строительства (6,6%). На этом фоне российский ВНД увеличился на 11,2% за 2023 г., уточняют эксперты. По итогам 2023 г. средняя номинальная зарплата в России составила 74 854 руб. в месяц, или около $879,6 по среднему за год курсу в 85 руб./$, следует из данных Росстата.

В категорию стран с высокими доходами также вошли Болгария и Палау.

В категорию стран с верхне-средними доходами (ВНД от $4516 до $14 005 на душу населения) поднялись Украина, Алжир, Монголия и Иран. Рост позиций Украины в ВБ объясняют увеличением экономики на 5,3% в 2023 г. после падения на 28,8% в 2022 г., а также значительным ускорением инфляции, которая разогнала номинальный показатель ВВП. Реальный рост украинской экономики связан преимущественно с расширением строительства (24,6%) и инвестиций (52,9%).

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных