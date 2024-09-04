Джо Байден отправил в Китай климатического посланника

Визит Подесты, несмотря на кажущуюся малозначимость, может иметь серьезное политическое значение для США, говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Администрация Байдена может использовать эту поездку как во внутренних, так и во внешнеполитических целях. С одной стороны, это очередная попытка показать американскому избирателю, что демократы могут выработать грамотную стратегию взаимодействия с Китаем в отличие от республиканцев. С другой – США хотят склонить Китай взять на себя больше обязанностей на климатическом направлении. Но Васильев подчеркивает ограниченность возможных результатов поездки, так как в Пекине понимают, что в случае победы в ноябре экс-президента Дональда Трампа американцы проигнорируют все обещания по климатической политике.