Джо Байден отправил в Китай климатического посланника

Джо Байден отправил в Китай климатического посланникаЕго задача перед выборами – убедить Китай взять новые обязательства
Старший советник президента США Джо Байдена по вопросам экоинноваций и внедрения зеленой энергетики Джон Подеста прибудет в Китай с трехдневным визитом 4 сентября. Анонсированную ранее поездку подтвердило 3 сентября министерство экологии и окружающей среды КНР. На сайте ведомства был опубликован соответствующий пресс-релиз.
Подеста проведет переговоры с китайским спецпосланником по климатическим вопросам Лю Чжэньмином, назначенным на эту должность в январе 2024 г. Встреча пройдет в формате рабочей группы по активизации мер борьбы с изменением климата в 2020-х гг.
Как сообщило агентство Reuters, помимо общей задачи по определению более ранних сроков достижения целей по снижению выбросов Подеста может обсудить возможное участие Китая программе «Новая коллективная количественная цель по климатическому финансированию» (NCQGCF). Инициатива была создана в 2015 г. Ее участники согласились ускорить выполнение целей второй статьи Парижского соглашения по климату – удержать рост средней температуры ниже 2 градусов по Цельсию до 2050 г. Цель NCQGCF – собирать ежегодно до 2025 г. $100 млрд или больше для оказания помощи развивающимся странам в борьбе с негативными последствиями изменения климата и адаптации их экономик к новым условиям, но сейчас инициатива не работает в полном объеме.
При этом Китай является частью другого климатического блока – BASIC, в который также входят Бразилия, Индия и Южная Африка. Он был создан в 2009 г. Участники заявили о намерении действовать совместно и выработать общую позицию по сокращению выбросов. В конце июля в ходе очередной встречи представители объединения обвинили богатые страны в создании «вакуума лидерства» в климатической сфере и в стремлении снять с себя ответственность за невыполнение поставленных целей по сокращению выбросов.
На сегодняшний день, по данным доклада минэкологии Китая за 2022 г., Пекин достигнет пика выбросов в 2030 г. и только к 2060 г. сможет стать углеродно нейтральным (когда выбросы при производстве сокращены до нуля или компенсированы за счет зеленых технологических проектов). Согласно сайту Белого дома, США планируют снизить объем выбросов на 50–52% ниже уровня 2005 г. к 2030 г., а нейтральных показателей планируют достигнуть к 2050 г.
По данным Statista, в 2022 г. почти 45% выбросов в атмосферу пришлось на Китай (30,7%) и США (13,6%).
Визит Подесты, несмотря на кажущуюся малозначимость, может иметь серьезное политическое значение для США, говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Администрация Байдена может использовать эту поездку как во внутренних, так и во внешнеполитических целях. С одной стороны, это очередная попытка показать американскому избирателю, что демократы могут выработать грамотную стратегию взаимодействия с Китаем в отличие от республиканцев. С другой – США хотят склонить Китай взять на себя больше обязанностей на климатическом направлении. Но Васильев подчеркивает ограниченность возможных результатов поездки, так как в Пекине понимают, что в случае победы в ноябре экс-президента Дональда Трампа американцы проигнорируют все обещания по климатической политике.