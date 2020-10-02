В России появится новая особая экономическая зона

По данным министерства, шесть компаний уже подали заявки о намерении инвестировать более 6,6 млрд руб. в ОЭЗ в течение трех лет и создать не менее 1700 рабочих мест. При создании ОЭЗ будут задействованы как внебюджетные источники финансирования, так и средства краевого бюджета.