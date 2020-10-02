В России появится новая особая экономическая зона
Минэкономразвития подготовило проект постановления о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в Красноярском крае. Предложение было разработано на основании заявки от властей региона, сообщается на сайте министерства.
«В соответствии с проектом постановления на территории городского округа Красноярска планируется создание ОЭЗ промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина», ее создание включено в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь»», — говорится в сообщении.
По данным министерства, шесть компаний уже подали заявки о намерении инвестировать более 6,6 млрд руб. в ОЭЗ в течение трех лет и создать не менее 1700 рабочих мест. При создании ОЭЗ будут задействованы как внебюджетные источники финансирования, так и средства краевого бюджета.
Отмечается, что на территории особой экономической зоны планируется производство промышленного оборудования для добывающих отраслей и металлургии, а также производство продукции для авиа- и машиностроения.
На данный момент в России функционируют 33 особых экономических зоны, которые привлекли 817 резидентов с осуществленным объемом инвестиций более 445 млрд руб. Резиденты ОЭЗ создали более 40 тыс. новых рабочих мест.