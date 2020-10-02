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В России появится новая особая экономическая зона

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Минэкономразвития подготовило проект постановления о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в Красноярском крае. Предложение было разработано на основании заявки от властей региона, сообщается на сайте министерства.

«В соответствии с проектом постановления на территории городского округа Красноярска планируется создание ОЭЗ промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина», ее создание включено в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь»», — говорится в сообщении.

По данным министерства, шесть компаний уже подали заявки о намерении инвестировать более 6,6 млрд руб. в ОЭЗ в течение трех лет и создать не менее 1700 рабочих мест. При создании ОЭЗ будут задействованы как внебюджетные источники финансирования, так и средства краевого бюджета.

Отмечается, что на территории особой экономической зоны планируется производство промышленного оборудования для добывающих отраслей и металлургии, а также производство продукции для авиа- и машиностроения.

На данный момент в России функционируют 33 особых экономических зоны, которые привлекли 817 резидентов с осуществленным объемом инвестиций более 445 млрд руб. Резиденты ОЭЗ создали более 40 тыс. новых рабочих мест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных