Внешний долг России с начала года снизился на $30,3 млрд

Согласно материалам ЦБ, на 1 января 2020 г. внешний долг России составлял $491,4 млрд. В частности, из этой суммы $69,93 млрд в начале года приходилось на органы госуправления ($59,5 млрд в октябре). Долговые обязательства перед инвесторами и предприятиями прямого инвестирования уменьшились со $145,3 млрд до $139,4 млрд. Долги по кредитам и депозитам уменьшились с $151 млрд до $142,6 млрд.