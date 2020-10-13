Внешний долг России с начала года снизился на $30,3 млрд
Внешний долг России по состоянию на 1 октября 2020 года снизился на 6,16% ($30,3 млрд) — до $461,2 млрд, сообщает Банк России.
«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2020 года составил 461,2 млрд долларов США. С начала года размер внешней задолженности страны сократился на 30,3 млрд долларов США», — говорится в сообщении. В сообщении регулятора поясняется, что это произошло за счет уменьшения задолженности органов государственного управления и прочих секторов преимущественно вследствие валютной переоценки.
Согласно материалам ЦБ, на 1 января 2020 г. внешний долг России составлял $491,4 млрд. В частности, из этой суммы $69,93 млрд в начале года приходилось на органы госуправления ($59,5 млрд в октябре). Долговые обязательства перед инвесторами и предприятиями прямого инвестирования уменьшились со $145,3 млрд до $139,4 млрд. Долги по кредитам и депозитам уменьшились с $151 млрд до $142,6 млрд.
В апреле, по данным ЦБ, внешний долг России падал до минимального уровня с первого квартала 2009 года. Снизившись на $40,8 млрд, он оказался на отметке $450 млрд. Формально это было крупнейшее квартальное снижение внешнего долга с конца 2014 года. Долг сократился главным образом из-за падения курса рубля.