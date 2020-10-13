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Внешний долг России с начала года снизился на $30,3 млрд

Ведомости

 Внешний долг России по состоянию на 1 октября 2020 года снизился на 6,16% ($30,3 млрд) — до $461,2 млрд, сообщает Банк России.

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2020 года составил 461,2 млрд долларов США. С начала года размер внешней задолженности страны сократился на 30,3 млрд долларов США», —  говорится в сообщении. В сообщении регулятора поясняется, что это произошло за счет уменьшения задолженности органов государственного управления и прочих секторов преимущественно вследствие валютной переоценки.

Согласно материалам ЦБ, на 1 января 2020 г. внешний долг России составлял $491,4 млрд. В частности, из этой суммы $69,93 млрд в начале года приходилось на органы госуправления ($59,5 млрд в октябре). Долговые обязательства перед инвесторами и предприятиями прямого инвестирования уменьшились со $145,3 млрд до $139,4 млрд. Долги по кредитам и депозитам уменьшились с $151 млрд до $142,6 млрд.

В апреле, по данным ЦБ, внешний долг России падал до минимального уровня с первого квартала 2009 года. Снизившись на $40,8 млрд, он оказался на отметке $450 млрд. Формально это было крупнейшее квартальное снижение внешнего долга с конца 2014 года. Долг сократился главным образом из-за падения курса рубля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных