В Кремле оценили риск роста безработицы после ухода иностранного бизнеса
Вопросы безработицы и антикризисных мер на рынке труда – приоритет правительства, в ближайшее время оно объявит о мерах, которые планирует предпринять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя уход из России иностранных компаний.
«Первое. Все-таки будем надеяться, что не миллионы людей останутся без работы, а меньше. Действительно, компании уходят, правительство этим занимается, это приоритетный вопрос – безработица и меры антикризисные на рынке труда, я думаю, что тоже в самое ближайшее время мы услышим от правительства о тех мерах, которые планируется принять», — заявил Песков.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции РФ на Украине. Ее целями он назвал защиту ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. После объявления спецоперации США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония и другие страны ввели санкции в отношении руководства России, бизнесменов, компаний и банков. После введения санкций иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями.