В Кремле оценили риск роста безработицы после ухода иностранного бизнеса

«Первое. Все-таки будем надеяться, что не миллионы людей останутся без работы, а меньше. Действительно, компании уходят, правительство этим занимается, это приоритетный вопрос – безработица и меры антикризисные на рынке труда, я думаю, что тоже в самое ближайшее время мы услышим от правительства о тех мерах, которые планируется принять», — заявил Песков.