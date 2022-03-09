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Экономика

В Кремле оценили риск роста безработицы после ухода иностранного бизнеса

Ведомости

Вопросы безработицы и антикризисных мер на рынке труда – приоритет правительства, в ближайшее время оно объявит о мерах, которые планирует предпринять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя уход из России иностранных компаний.

«Первое. Все-таки будем надеяться, что не миллионы людей останутся без работы, а меньше. Действительно, компании уходят, правительство этим занимается, это приоритетный вопрос – безработица и меры антикризисные на рынке труда, я думаю, что тоже в самое ближайшее время мы услышим от правительства о тех мерах, которые планируется принять», — заявил Песков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции РФ на Украине. Ее целями он назвал защиту ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. После объявления спецоперации США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония и другие страны ввели санкции в отношении руководства России, бизнесменов, компаний и банков. После введения санкций иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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