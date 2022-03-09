Постпреды ЕС согласовали новые санкции против России и Белоруссии

21 февраля Россия признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). На следующие день президент страны Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с указанными территориями — документы предполагают в том числе военную помощь. 24 февраля глава государства объявил о начале военной операции, направленной, по его словам, на защиту жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Вдобавок Москва намерена провести демилитаризацию и денацификацию Украины.