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Экономика

Постпреды ЕС согласовали новые санкции против России и Белоруссии

Ведомости

Комитет постоянных представителей в Европейском союзе согласовал новый пакет санкций в отношении России и Белоруссии, сообщается на странице постпредства Франции в Twitter. Ограничительные меры обусловлены спецоперацией, которую Россия проводит на Украине.

В частности, санкции затронут руководителей российских компаний, бизнесменов и членов их семей. Кроме того, ЕС расширит перечень товаров и технологий, которые нельзя экспортировать в Россию. Также постпреды согласовали санкции против «морского сектора».

Помимо этого в ЕС утвердили санкции, дополняющие предыдущие. Наконец, новые меры «уточняют вопрос о криптовалютах», рассказали в Париже, не раскрыв деталей.

Что касается Белоруссии, то ЕС намерен отключить от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT три банка этой страны. Конкретные кредитные организации во Франции не назвали.

21 февраля Россия признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). На следующие день президент страны Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с указанными территориями — документы предполагают в том числе военную помощь. 24 февраля глава государства объявил о начале военной операции, направленной, по его словам, на защиту жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Вдобавок Москва намерена провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

ЕС, США, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Новая Зеландия, Тайвань, Южная Корея и Черногория осудили действия России. Они ввели в отношении страны санкции, в разной степени затрагивающие экономическую, финансовую и торговую сферы.

В частности, крупные российские банки попали под блокирующие санкции, был введен запрет на экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком. 

Ранее по теме: Bloomberg узнал о подготовке ЕС нового пакета санкций против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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