Постпреды ЕС согласовали новые санкции против России и Белоруссии
Комитет постоянных представителей в Европейском союзе согласовал новый пакет санкций в отношении России и Белоруссии, сообщается на странице постпредства Франции в Twitter. Ограничительные меры обусловлены спецоперацией, которую Россия проводит на Украине.
В частности, санкции затронут руководителей российских компаний, бизнесменов и членов их семей. Кроме того, ЕС расширит перечень товаров и технологий, которые нельзя экспортировать в Россию. Также постпреды согласовали санкции против «морского сектора».
Помимо этого в ЕС утвердили санкции, дополняющие предыдущие. Наконец, новые меры «уточняют вопрос о криптовалютах», рассказали в Париже, не раскрыв деталей.
Что касается Белоруссии, то ЕС намерен отключить от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT три банка этой страны. Конкретные кредитные организации во Франции не назвали.
21 февраля Россия признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). На следующие день президент страны Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с указанными территориями — документы предполагают в том числе военную помощь. 24 февраля глава государства объявил о начале военной операции, направленной, по его словам, на защиту жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Вдобавок Москва намерена провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
ЕС, США, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Новая Зеландия, Тайвань, Южная Корея и Черногория осудили действия России. Они ввели в отношении страны санкции, в разной степени затрагивающие экономическую, финансовую и торговую сферы.
В частности, крупные российские банки попали под блокирующие санкции, был введен запрет на экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком.