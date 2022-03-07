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Bloomberg узнал о подготовке ЕС нового пакета санкций против России

Ведомости

Евросоюз работает над новым пакетом санкций против России, предполагается, что они затронут порты и суда, а также технологии, используемые в военном секторе. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

«Как сообщили люди, знакомые с обсуждениями, страны ЕС близки к завершению согласования нового пакета санкций против России, в том числе — действий в отношении портов и судов, применению санкций к большему числу физических лиц, а также ограничений на технологии, которые используют в военном оборудовании», — передает агентство (цитата по «Интерфаксу»).

По словам одного из источников агентства, часть мер в ЕС могут принять 8 марта. Европейские страны также работают над ограничениями в сфере криптовалют с целью затруднить их использование для обхода санкций.

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Санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире, говорится в заявлении исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ). 

Эксперты отметили, что ценовые шоки будут ощущаться по всему миру, особенно в домохозяйствах с низким достатком. «В случае эскалации конфликта экономический ущерб будет еще более разрушительным», — заключили эксперты.

Западные страны стали вводить против России санкции в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине.

Ограничения разного рода против России ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Новая Зеландия, Тайвань, Южная Корея и Черногория. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком. 

Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в который вошли вошли США, Украина, Великобритания, страны Евросоюза, Япония и другие государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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