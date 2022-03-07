Bloomberg узнал о подготовке ЕС нового пакета санкций против России

«Как сообщили люди, знакомые с обсуждениями, страны ЕС близки к завершению согласования нового пакета санкций против России, в том числе — действий в отношении портов и судов, применению санкций к большему числу физических лиц, а также ограничений на технологии, которые используют в военном оборудовании», — передает агентство (цитата по «Интерфаксу»).