Bloomberg узнал о подготовке ЕС нового пакета санкций против России
Евросоюз работает над новым пакетом санкций против России, предполагается, что они затронут порты и суда, а также технологии, используемые в военном секторе. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.
«Как сообщили люди, знакомые с обсуждениями, страны ЕС близки к завершению согласования нового пакета санкций против России, в том числе — действий в отношении портов и судов, применению санкций к большему числу физических лиц, а также ограничений на технологии, которые используют в военном оборудовании», — передает агентство (цитата по «Интерфаксу»).
По словам одного из источников агентства, часть мер в ЕС могут принять 8 марта. Европейские страны также работают над ограничениями в сфере криптовалют с целью затруднить их использование для обхода санкций.
Санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире, говорится в заявлении исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ).
Эксперты отметили, что ценовые шоки будут ощущаться по всему миру, особенно в домохозяйствах с низким достатком. «В случае эскалации конфликта экономический ущерб будет еще более разрушительным», — заключили эксперты.
Западные страны стали вводить против России санкции в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине.
Ограничения разного рода против России ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Новая Зеландия, Тайвань, Южная Корея и Черногория. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком.
Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в который вошли вошли США, Украина, Великобритания, страны Евросоюза, Япония и другие государства.