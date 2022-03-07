Новая Зеландия запретила въезд в страну Путину и Мишустину

Страны Евросоюза договорились включить в санкционный список Владимира Путина и Сергея Лаврова. Санкции подразумевают заморозку активов на территории ЕС при их наличии, однако запрета на въезд для них не будет, «потому что мы хотим сохранить возможность переговоров, чтобы положить конец насилию на Украине», говорил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.