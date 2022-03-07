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Новая Зеландия запретила въезд в страну Путину и Мишустину

Ведомости

Новая Зеландия запретила въезжать в страну президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину, главам МИДа и Минобороны Сергею Лаврову и Сергею Шойгу. Об этом на своем сайте объявило министерство иностранных дел и торговли страны.

О введении запретов на поездки должностных лиц правительства и других россиян, причастных к проведению военной операции на Украине, предупредили премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и министр иностранных дел Нанайя Махута, говорится в заявлении МИДа.

В список, состоящий более чем из 100 человек, вошли также вице-премьер Марат Хуснуллин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, представитель МИДа Мария Захарова, глава МВД Владимир Колокольцев, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Росгвардии Виктор Золотов и другие.

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Кроме того, въезд в Новую Зеландию запрещен председателю правления ВТБ Андрею Костину, председателю корпорации развития ВЭБ.РФ Игорю Шувалову, главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину и главе Сбербанка Герману Грефу.

Страны Евросоюза договорились включить в санкционный список Владимира Путина и Сергея Лаврова. Санкции подразумевают заморозку активов на территории ЕС при их наличии, однако запрета на въезд для них не будет, «потому что мы хотим сохранить возможность переговоров, чтобы положить конец насилию на Украине», говорил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Ранее президент России подписал закон, который в том числе предусматривает уголовную ответственность за призывы к введению иностранных санкций в отношении РФ. Новая статья УК будет распространяться на призывы к применению иностранным государством, государственным объединением, государственным или межгосударственным учреждением «мер ограничительного характера» в виде «введения или продления политических или экономических санкций» в отношении России, ее граждан или юридических лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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