ФРГ запустила чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа

23 марта Путин поручил принимать оплату российского газа в рублях от стран из списка недружественных – в него вошло 48 государств. Власти нескольких европейских стран высказались против этой инициативы. 28 марта Путин поручил правительству, ЦБ и «Газпрому» перевести платежи по контрактам на поставки газа в рубли — доклад по поручению должен быть сделан 31 марта. Западные страны подстроятся под решение российской стороны перевести оплату поставок газа в рубли и поймут, что это надежная валюта, говорил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».