ФРГ запустила чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа
Власти Германии запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей из России, заявил министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
«Со стороны России был ряд заявлений о том, что если этого [оплаты за энергоносители в рублях] не произойдет, то поставки будут прекращены. Чтобы подготовиться к такой ситуации, я сегодня утром объявил о первом уровне предупреждения в рамках газовой директивы», — сообщил Хабек (цитата по ТАСС).
По его словам, первый уровень из трех уровней предупреждения — это мониторинг ситуации. Хабек заверил, что в настоящее время проблем с поставками газа не наблюдается, однако правительство Германии вынуждено усилить меры предосторожности на случай эскалации кризиса.
Министр еще раз подтвердил, что ФРГ не намерена платить за поставляемый Россией природный газ в рублях. «Мы не приемлем нарушение частных контрактов по поставкам [энергоносителей]. Я рад, что компании точно так же оценивают ситуацию», — подчеркнул он. В то же время безопасность энергоснабжения Германии обеспечена, хранилища газа сейчас заполнены на 25%, заключил политик.
Ранее генеральный директор германского энергоконцерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что стране потребуется три года на то, чтобы найти альтернативу поставкам газа из России. По его мнению, без поставок российского газа экономика страны понесет «огромный ущерб, которого следует избегать, если это возможно». По его мнению, на поиск замены российской нефти и углю может уйти меньше времени.
23 марта Путин поручил принимать оплату российского газа в рублях от стран из списка недружественных – в него вошло 48 государств. Власти нескольких европейских стран высказались против этой инициативы. 28 марта Путин поручил правительству, ЦБ и «Газпрому» перевести платежи по контрактам на поставки газа в рубли — доклад по поручению должен быть сделан 31 марта. Западные страны подстроятся под решение российской стороны перевести оплату поставок газа в рубли и поймут, что это надежная валюта, говорил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала переход в расчетах за российский газ на рубли попыткой обхода санкций. Министр финансов Германии Кристиан Линднер рекомендовал немецким энергетическим компаниям придерживаться условий контрактов, то есть платить в долларах или евро.