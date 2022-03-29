ЕС вслед за G7 отказался оплачивать российский газ в рублях
Евросоюз отказывается переходить на расчеты за поставки российского газа в рублях, заявил на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
По его словам, ЕС участвовал в обсуждении этого вопроса вместе со странами «большой семерки» (G7) и занял аналогичную позицию — крупнейшие экономики мира требование России отвергли. «Что касается нас, мы сказали, что поставки должны соблюдаться с использованием долларов или евро», — сказал Мамер.
Президент РФ Владимир Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки газа на экспорт в «недружественные» страны в российскую валюту. Страны G7 это требование отклонили, заявив, что оно нарушит действующие договоры, в которых оплата указана в евро и долларах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его попыткой обойти санкции ЕС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бесплатно газ Россия поставлять не будет. По его словам, в случае, если страны Европы откажутся расплачиваться за российский газ в рублях, Москва прекратит поставки.
Накануне Еврокомиссия заявила, что ЕС намерен стать полностью независимым от импорта российских энергоресурсов к 2027 г. В Брюсселе рассчитывают сократить спрос на поставки из РФ на две трети уже к концу этого года. По данным Международного энергетического агентства, Россия поставляет 40% газа, более 25% нефти и почти 50% угля, которые потребляют страны ЕС.