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Экономика

ЕС вслед за G7 отказался оплачивать российский газ в рублях

Ведомости

Евросоюз отказывается переходить на расчеты за поставки российского газа в рублях, заявил на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

По его словам, ЕС участвовал в обсуждении этого вопроса вместе со странами «большой семерки» (G7) и занял аналогичную позицию — крупнейшие экономики мира требование России отвергли. «Что касается нас, мы сказали, что поставки должны соблюдаться с использованием долларов или евро», — сказал Мамер.

Президент РФ Владимир Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки газа на экспорт в «недружественные» страны в российскую валюту. Страны G7 это требование отклонили, заявив, что оно нарушит действующие договоры, в которых оплата указана в евро и долларах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его попыткой обойти санкции ЕС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бесплатно газ Россия поставлять не будет. По его словам, в случае, если страны Европы откажутся расплачиваться за российский газ в рублях, Москва прекратит поставки.

Накануне Еврокомиссия заявила, что ЕС намерен стать полностью независимым от импорта российских энергоресурсов к 2027 г. В Брюсселе рассчитывают сократить спрос на поставки из РФ на две трети уже к концу этого года. По данным Международного энергетического агентства, Россия поставляет 40% газа, более 25% нефти и почти 50% угля, которые потребляют страны ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных