Страны G7 откажутся от расчетов за поставки российского газа в рублях
Страны «большой семерки» (G7) не согласятся на покупку российского природного газа в рублях. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек. В G7 входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада, ранее все они были включены в список недружественных России государств в связи с введенными ими санкциями из-за военной операции на Украине.
Министры всех стран G7 согласились, что пересмотр валюты платежа был бы нарушением действующих контрактов, и потребовали от своих компаний не платить в рублях, сказал Хабек. «Платежи в рублях неприемлемы, и мы будем призывать затронутые компании не выполнять требование [президента России Владимира] Путина», — отметил он (цитата по Associated Press).
Вице-канцлер добавил, что Германия готова ко всем сценариям прекращения импорта газа из России, в том числе к остановке поставок со стороны Москвы в одностороннем порядке. По его словам, этот вопрос затрагивался на совещании министров экономики G7 в понедельник, а также подробно обсуждался еще на предыдущей встрече, когда министры в том числе обменялись мнениями по введению эмбарго на российский газ. Он также подчеркнул стремление Германии постепенно снизить зависимость от импорта российских энергоносителей.
Президент России Владимир Путин поручил правительству, ЦБ и «Газпрому» до 31 марта перевести расчеты за поставку газа в недружественные страны с евро и доллара на рубли. Он объяснил решение планами отказаться от «скомпрометировавших себя» валют. Предполагается, что объемы поставок, цены и принципы ценообразования будут сохранены на уровне, установленном в заключенных контрактах. Ряд стран выступил против перехода в расчетах за газ на рубли. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сочла это попыткой обхода санкций.
Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, предметы роскоши и проч.
В Кремле заявили, что в случае отказа европейских стран соблюдать это требование бесплатно поставлять газ Россия не будет. Об этом 28 марта заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. Все-таки в нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», — сказал Песков.