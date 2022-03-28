Страны G7 откажутся от расчетов за поставки российского газа в рублях

Вице-канцлер добавил, что Германия готова ко всем сценариям прекращения импорта газа из России, в том числе к остановке поставок со стороны Москвы в одностороннем порядке. По его словам, этот вопрос затрагивался на совещании министров экономики G7 в понедельник, а также подробно обсуждался еще на предыдущей встрече, когда министры в том числе обменялись мнениями по введению эмбарго на российский газ. Он также подчеркнул стремление Германии постепенно снизить зависимость от импорта российских энергоносителей.