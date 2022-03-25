ВЦИОМ: 75% россиян поддержали решение о продаже российского газа за рубли
Большинство (75%) жителей России скорее положительно относятся к решению президента Владимира Путина принимать оплату за поставки газа недружественным странам в рублях, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 3% респондентов отнеслись к такому решению отрицательно, 5% — безразлично, а 16% затруднились ответить на вопрос. В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.
По данным социологов, 91% опрошенных знает о решении принимать оплату за экспорт газа в рублях: 54% респондентов хорошо знают об этом, 37% — без подробностей.
27% россиян считают, что такой шаг приведет к укреплению рубля, 8% ожидают в целом положительных последствий, 7% — подъема и укрепления экономики. По мнению 5% опрошенных, это приведет к независимости от доллара, 4% заявили о развитии и усилении России. Среди негативных последствий опрошенные назвали прекращение покупок российского газа – 3%, конфликт с другими странами – 2%, падение экономики и экономический кризис – 2%.
23 марта Путин поручил принимать оплату за российский газ в рублях от стран из списка недружественных – в него вошло 48 государств. Власти нескольких европейских стран высказались против этой инициативы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала переход в расчетах за российский газ на рубли попыткой обхода санкций. Министр финансов Германии Кристиан Линднер рекомендовал немецким энергетическим компаниям придерживаться условий контрактов, то есть платить в долларах или евро.
Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, предметы роскоши и проч.