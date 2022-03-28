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Экономика

Путин поручил до 31 марта перевести платежи за экспорт газа в рубли

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству, ЦБ и «Газпрому» до 31 марта перевести оплату в рубли по контрактам на поставки газа в недружественные страны, говорится на сайте Кремля.

Ответственными за поручение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и глава «Газпрома» Алексей Миллер. 31 марта они должны представить доклад и далее делать его ежемесячно.

Также Путин поручил правительству утвердить директиву представителям РФ в совете директоров «Газпрома» по переводу оплаты поставок в рубли «при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования». Правительству и ЦБ президент поручил обеспечить возможность проведения платежей за газ в рублях. 

23 марта Путин поручил принимать оплату российского газа в рублях от стран из списка недружественных – в него вошло 48 государств. Власти нескольких европейских стран высказались против этой инициативы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала переход в расчетах за российский газ на рубли попыткой обхода санкций. Министр финансов Германии Кристиан Линднер рекомендовал немецким энергетическим компаниям придерживаться условий контрактов, то есть платить в долларах или евро.

Решение Путина стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, предметы роскоши и проч.

Ранее по теме: Путин объявил о переходе на рублевые расчеты за российский газ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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