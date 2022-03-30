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Великобритания и Болгария отказались платить за российский газ в рублях

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Власти Великобритании отказались платить за поставки российского газа в рублях, сообщил Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра страны Бориса Джонсона.

«Кваси Квартенг [британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности] в сотрудничестве со своими коллегами ясно дали понять, что не будут платить в рублях», — заявил представитель Джонсона (цитата по «РИА Новости»).

Пресс-секретарь правительства Болгарии Лена Бориславова также заявила, что правительство страны не допустит нарушений действующих контрактов на поставку газа, в которых прописана оплата в долларах или евро.

«Позиция правительства, которая также координируется на европейском уровне, заключается в том, что не будет допущено нарушения действующих контрактов на поставки газа. В них четко предусмотрено, что платежи будут производиться либо в евро, либо в долларах», — заявила Бориславова (цитата по телеканалу NOVA).

Власти страны обсудят меры на случай прекращения поставок российского газа, однако это вряд ли повлияет на страну, потому что она получает газ от различных поставщиков, отметила Бориславова. Альтернативой могут стать поставки газа из Азербайджана через Грецию, а также через Турцию.

Президент РФ Владимир Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки газа на экспорт в недружественные страны в российскую валюту. Страны G7 это требование отклонили, заявив, что оно нарушит действующие договоры, в которых оплата указана в евро и долларах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его попыткой обойти санкции ЕС. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕС также отказывается оплачивать газ в рублях.

Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бесплатно газ Россия поставлять не будет. По его словам, в случае если страны Европы откажутся расплачиваться за российский газ в рублях, Москва прекратит поставки. Однако 30 марта Песков уточнил, что переход на оплату поставок газа в рубли является «растянутым во времени процессом».

Ранее Еврокомиссия заявила, что ЕС намерен стать полностью независимым от импорта российских энергоресурсов к 2027 г. В Брюсселе рассчитывают сократить спрос на поставки из РФ на две трети уже к концу этого года. По данным Международного энергетического агентства, Россия поставляет 40% газа, более 25% нефти и почти 50% угля, которые потребляют страны ЕС.

Ранее по теме: ЕС вслед за G7 отказался оплачивать российский газ в рублях

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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