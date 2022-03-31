В России предложили отменить ввозные пошлины на чай, кофе и фрукты
Российский бизнес предложил обнулить ввозные пошлины на черный и зеленый чай, кофе и тропические фрукты. Такая инициатива содержится в обращении Союза производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) в Минэкономразвития, пишут «Известия».
В список также попали некоторые виды упаковки, сахарозаменители, добавки для мясных и колбасных изделий, оборудование, и др. В Руспродсоюзе отметили, что обнуление пошлины позволит снизить себестоимость продукции.
Зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов пояснил изданию, что в силу погодно-климатических условий практически всё сырье, ингредиенты и сопутствующую продукцию для чайно-кофейной отрасли закупают за рубежом.
«Текущие сложности в логистике, системе расчетов, привлечении доступных кредитов на пополнение оборотных средств остро сказываются на производстве чая и кофе. Любые меры и механизмы поддержки крайне важны и значимы для бесперебойного производства и обеспечения внутреннего рынка», — добавил он.
Сейчас ввозные пошлины составляют 5-15% от цены поставки. Так, импортеры бананов, фиников и апельсинов платят 5% от стоимости 1 кг. В случае с чаем этот показатель может достигать 12,5%.
В Минэкономразвития 31 марта объявили о расширении перечня товаров, на которые временно будет обнулена пошлина при ввозе на территорию РФ. В него войдут продовольственные товары, химическая продукция, комплектующие и запасные части для ремонта и обслуживания машинотехнической продукции, сырье, используемое предприятиями легкой промышленности, и пр. Кроме того, было поддержано предложение Минпромторга о введении тарифной квоты в объеме 810 000 т на экспорт лома и отходов черных металлов. Внутриквотная ставка экспортной пошлины составит 5%, но не менее 100 евро за тонну, внеквотная ставка — 5%, но не менее 290 евро за тонну. Эта мера будет действовать в период с 1 мая по 31 июля 2022 г.
В середине марта правительство РФ предложило сформировать перечень критически важных ввозимых товаров, для которых нужно упростить процедуры таможенного оформления и на полгода обнулить ввозные пошлины. По данным источников «Ведомостей, речь шла о ввозе отдельных видов овощей и зерновых культур, добавок для производства готовой продукции и детского питания, товаров для производства фармацевтической продукции, а также отдельных видов тканей и нитей, металлической продукции, сырья для производства строительных материалов (мел, глина, добавки для цемента), а также запчастей для воздушного транспорта (двигатели, радиолокационная аппаратура).
В Минсельхозе тогда уточнили, что там подготовили предложения о временном обнулении пошлин на картофель, лук, чеснок, капусту, морковь, какао, фруктовые пюре, а также готовые пищевые продукты, предназначенные для детей раннего возраста, и основу для производства заменителей грудного молока.