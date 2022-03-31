В России предложили отменить ввозные пошлины на чай, кофе и фрукты

В Минэкономразвития 31 марта объявили о расширении перечня товаров, на которые временно будет обнулена пошлина при ввозе на территорию РФ. В него войдут продовольственные товары, химическая продукция, комплектующие и запасные части для ремонта и обслуживания машинотехнической продукции, сырье, используемое предприятиями легкой промышленности, и пр. Кроме того, было поддержано предложение Минпромторга о введении тарифной квоты в объеме 810 000 т на экспорт лома и отходов черных металлов. Внутриквотная ставка экспортной пошлины составит 5%, но не менее 100 евро за тонну, внеквотная ставка — 5%, но не менее 290 евро за тонну. Эта мера будет действовать в период с 1 мая по 31 июля 2022 г.