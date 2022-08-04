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Экономика

Банк Англии ожидает рецессию в британской экономике в IV квартале

Ведомости

Экономика Великобритании, как ожидается, войдет в рецессию уже в IV квартале, сообщил сегодня Банк Англии.

«Рост ВВП в Соединенном Королевстве замедляется. Недавний рост цен на газ привел к еще одному значительному ухудшению перспектив экономической активности. Согласно прогнозам, Великобритания войдет в рецессию с IV квартала этого года», – говорится в сообщении.

Об этом прогнозе регулятор сообщил в пресс-релизе, посвященном его решению повысить базовую ставку сразу на 0,5 процентных пункта — до 1,75%. В ведомстве отметили, что инфляционное давление в королевстве значительно усилилось – главным образом из-за удвоенного повышения оптовых цен на газ с мая и рисков, связанных с ограничением поставок российского газа в Европу.

По оценке регулятора, инфляция может вырасти с 9,4% в июне до более 13% в IV квартале, оставшись на «очень высоком уровне» на протяжении большей части 2022 г. Банк Англии прогнозирует, что реальный доход домохозяйств резко упадет в 2022 и 2023 гг., а уровень потребления станет отрицательным. Ситуацию на рынке труда регулятор считает напряженной, отмечая показатель безработицы в 3,8%, который, по его прогнозам, начнет расти в следующем году. Вместе с тем регулятор считает, что мировые цены на сырье перестанут расти, а стоимость потребительских товаров в перспективе начнет снижаться.

По итогам мая уровень инфляции в Великобритании достиг 9,1%, что стало самым высоким значением за последние 40 лет. В результате роста цен около 60% взрослых жителей страны начали экономить на предметах первой необходимости, ситуация также усугубилась снижением уровня реальных заработных плат. Британское правительство делает все возможное для сдерживания инфляции, заявил тогдашний министр финансов страны Риши Сунак после публикации данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных