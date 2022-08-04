Банк Англии ожидает рецессию в британской экономике в IV квартале

По оценке регулятора, инфляция может вырасти с 9,4% в июне до более 13% в IV квартале, оставшись на «очень высоком уровне» на протяжении большей части 2022 г. Банк Англии прогнозирует, что реальный доход домохозяйств резко упадет в 2022 и 2023 гг., а уровень потребления станет отрицательным. Ситуацию на рынке труда регулятор считает напряженной, отмечая показатель безработицы в 3,8%, который, по его прогнозам, начнет расти в следующем году. Вместе с тем регулятор считает, что мировые цены на сырье перестанут расти, а стоимость потребительских товаров в перспективе начнет снижаться.