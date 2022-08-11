В Турции сообщили, что одно судно с зерном не смогло выйти из порта Украины
Одно судно с зерном не смогло выйти из украинского порта в Черноморске из-за погодных условий. Об этом Министерство национальной обороны Турции сообщило в Twitter.
«Судно, которое сегодня должно было выйти из порта Черноморска для поставки зерна, не смогло отправиться из-за плохой погоды и погодных условий на море», — говорится в сообщении. Отмечается, что другие два сухогруза, которые вышли в среду, продолжают свое движение. Также в портах Украины идет погрузка остальных судов.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна.
Согласно документу, стороны договорились создать безопасный коридор через Черное море, по которому корабли с зерном должны проводить украинские лоцманы. Представители Украины, Турции и ООН выступают наблюдателями и следят за погрузкой.
3 августа в рамках «зерновой сделки» порт Одессы покинул первый сухогруз Razoni. По данным Минобороны России, 7 и 8 августа порты Украины покинули еще 6 судов с продовольствием. 9 августа Совместный координационный центр разрешил выход двух судов из Черноморска. Одно из них направляется в Инчхон, Республика Корея, а второе — в Стамбул.
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