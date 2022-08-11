В Турции сообщили, что одно судно с зерном не смогло выйти из порта Украины

«Судно, которое сегодня должно было выйти из порта Черноморска для поставки зерна, не смогло отправиться из-за плохой погоды и погодных условий на море», — говорится в сообщении. Отмечается, что другие два сухогруза, которые вышли в среду, продолжают свое движение. Также в портах Украины идет погрузка остальных судов.