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Экономика

В Турции сообщили, что одно судно с зерном не смогло выйти из порта Украины

Ведомости

Одно судно с зерном не смогло выйти из украинского порта в Черноморске из-за погодных условий. Об этом Министерство национальной обороны Турции сообщило в Twitter. 

«Судно, которое сегодня должно было выйти из порта Черноморска для поставки зерна, не смогло отправиться из-за плохой погоды и погодных условий на море», — говорится в сообщении. Отмечается, что другие два сухогруза, которые вышли в среду, продолжают свое движение. Также в портах Украины идет погрузка остальных судов.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна. 

Согласно документу, стороны договорились создать безопасный коридор через Черное море, по которому корабли с зерном должны проводить украинские лоцманы. Представители Украины, Турции и ООН выступают наблюдателями и следят за погрузкой. 

3 августа в рамках «зерновой сделки» порт Одессы покинул первый сухогруз Razoni. По данным Минобороны России, 7 и 8 августа порты Украины покинули еще 6 судов с продовольствием. 9 августа Совместный координационный центр разрешил выход двух судов из Черноморска. Одно из них направляется в Инчхон, Республика Корея, а второе — в Стамбул.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных