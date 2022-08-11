Шольц призвал Россию забрать турбину для «Северного потока»
Российская сторона должна забрать отремонтированную в Канаде турбину для «Северного потока» и увеличить поставки газа, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Говоря о турбине, чтобы не было никаких гаданий, я позаботился о том, чтобы все смогли ее увидеть, понять, что она готова. Это было бы полезным делом: прекратите с иллюзорными аргументами говорить, что вы не хотите ее, возьмите ее, вот она!» , — подчеркнул Шольц (цитата по «РИА Новости).
В середине июня «Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» до 40%, поскольку немецкая Siemens не вернула вовремя турбину после ремонта в Канаде из-за санкций. В результате переговоров Канада согласилась отправить оборудование в ФРГ, а затем в Россию. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину.
Уже 27 июля поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» снизились до 20% от максимального уровня. Это случилось из-за того, что «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая». В компании пояснили, что у оборудования закончился срок межремонтной наработки до капитального ремонта.
На заявления немецких властей о готовности турбины к отправке в Россию в «Газпроме» отметили, что не могут доставить оборудование из-за санкций ЕС, Канады и Великобритании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что компания ждет документов от западных стран, что турбина не подпадает под санкции.
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