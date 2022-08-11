Шольц призвал Россию забрать турбину для «Северного потока»

«Говоря о турбине, чтобы не было никаких гаданий, я позаботился о том, чтобы все смогли ее увидеть, понять, что она готова. Это было бы полезным делом: прекратите с иллюзорными аргументами говорить, что вы не хотите ее, возьмите ее, вот она!» , — подчеркнул Шольц (цитата по «РИА Новости).