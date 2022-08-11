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Экономика

Грузооборот морских портов России сократился на 0,2%

Ведомости

Грузооборот российских морских портов за январь - июль сократился на 0,2% в годовом выражении — до 482 млн т, сообщается на сайте Росморречфлота.

«Грузооборот морских портов России за январь - июль 2022 г. уменьшился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого и составил 482 млн т», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что объем перевалки сухих грузов уменьшился на 5,1% до 225,8 млн т, а наливных грузов – вырос на 4,5% до 256,2 млн т.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 56,5 млн т (+3,3%), Балтийского бассейна – 143,6 млн т (-0,6%), Азово-Черноморского бассейна – 147,6 млн т (+0,3%), Дальневосточного бассейна – 131,2 млн т (-0,9%). Грузооборот морских портов Каспийского бассейна снизился в годовом выражении на 27,5% из-за падения на 40% перевалки наливных грузов, отметили в Росморречфлоте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных