Грузооборот морских портов России сократился на 0,2%
Грузооборот российских морских портов за январь - июль сократился на 0,2% в годовом выражении — до 482 млн т, сообщается на сайте Росморречфлота.
«Грузооборот морских портов России за январь - июль 2022 г. уменьшился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого и составил 482 млн т», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что объем перевалки сухих грузов уменьшился на 5,1% до 225,8 млн т, а наливных грузов – вырос на 4,5% до 256,2 млн т.
Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 56,5 млн т (+3,3%), Балтийского бассейна – 143,6 млн т (-0,6%), Азово-Черноморского бассейна – 147,6 млн т (+0,3%), Дальневосточного бассейна – 131,2 млн т (-0,9%). Грузооборот морских портов Каспийского бассейна снизился в годовом выражении на 27,5% из-за падения на 40% перевалки наливных грузов, отметили в Росморречфлоте.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.