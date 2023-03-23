Мишустин назвал федеральный бюджет главным инструментом реалиции планов кабмина
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал федеральный бюджет главным инструментом реализации планов властей страны.
«Ключевым итогом прошлого года было сохранение макроэкономической стабильности. Главным инструментом реализации всех наших планов остается федеральный бюджет», – сказал премьер-министр в ходе отчета о работе кабинета министров в Госдуме.
Он отметил, что в правительстве уже скорректировали политику в этой сфере. «В первую очередь сориентировали её на укрепление финансовой устойчивости. Снижение влияния вынужденной перестройки хозяйственных связей на средне- и долгосрочный потенциал экономики», – заключил он.