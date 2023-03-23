Мишустин назвал федеральный бюджет главным инструментом реалиции планов кабмина

Он отметил, что в правительстве уже скорректировали политику в этой сфере. «В первую очередь сориентировали её на укрепление финансовой устойчивости. Снижение влияния вынужденной перестройки хозяйственных связей на средне- и долгосрочный потенциал экономики», – заключил он.