Мишустин рассказал о сохранении доходов 15 млн россиян

«В особом порядке, по поручению президента, дважды подняли прожиточный минимум – с первого июня прошлого года и с начала января текущего. В результате он вырос более чем на 13,5%. Аналогично поступили с минимальным размером оплаты труда. Он увеличился практически на 17%. А значит, доходы 15 млн человек удалось сохранить», – рассказал Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме.