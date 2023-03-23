Мишустин рассказал о сохранении доходов 15 млн россиян
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 17% позволила сохранить доходы 15 млн российских граждан.
«В особом порядке, по поручению президента, дважды подняли прожиточный минимум – с первого июня прошлого года и с начала января текущего. В результате он вырос более чем на 13,5%. Аналогично поступили с минимальным размером оплаты труда. Он увеличился практически на 17%. А значит, доходы 15 млн человек удалось сохранить», – рассказал Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме.
Премьер-министр сообщил, что кабинет министров проводил адресную поддержку семей с детьми, оказавшимися в сложной финансовой ситуации. Правительство расширило ежемесячную выплату на всех нуждающихся родителей с детьми от восьми до семнадцати лет. «Тем самым поддержали более чем три с половиной миллиона семей, где воспитывается порядка пяти с половиной миллионов ребят», – отметил министр.
Мишустин рассказал о «более простом и удобном» формате предоставления соцподдержки. На принципах «Социального казначейства» кабмин перевел в этот формат 31 меру социальной защиты населения. Теперь около 35 млн россиян получают адресные выплаты автоматически или «на основании лишь одного заявления, поданного дистанционно».
Он также сообщил о росте реальных доходов населения и снижении безработицы. По его словам, в IV квартале 2022 г. этот рост удалось восстановить, а в декабре 2022 г. был зафиксирован «исторический минимум» безработных – 3,7%. В январе этого года доля таких людей составила 3,6%.
В декабре 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон об установлении МРОТ на уровне 16 242 руб. на 2023 г., – это на 6,3% выше прошлого года. В рамках закона предполагалось, что МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке и его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ.