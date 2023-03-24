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Экс-президент Бразилии Руссефф возглавила банк БРИКС

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Бывший президент Бразилии Дилма Руссефф избрана президентом созданного странами - членами БРИКС Нового банка развития (НБР). Об этом сообщается в заявлении банка.

«24 марта 2023 г. совет управляющих Нового банка развития (НБР) единогласно избрал госпожу Дилму Вану Руссефф президентом банка», – говорится в сообщении.

С 2020 г. НБР возглавлял Маркус Троихо.

Руссефф заняла пост президента Бразилии в январе 2011 г. Она стала первой женщиной на этой должности в истории страны. В 2014 г. она была переизбрана на второй срок, но в мае 2016 г. Руссефф была отстранена от должности путем импичмента.

В конце февраля президент США Джо Байден выдвинул бывшего главу Mastercard Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка. Сейчас Банга - вице-председатель General Atlantic, до этого он возглавлял Mastercard. 15 февраля нынешний президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас объявил о решении покинуть свой пост к 30 июня. Он возглавлял банк с 2019 г. Его кандидатуру на пост президента Всемирного банка выдвинул бывший американский президент Дональд Трамп. С 2017 по 2019 г. Мэлпас был заместителем министра финансов США по международным делам. До Мэлпаса Всемирный банк возглавлял Джим Ён Ким.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных