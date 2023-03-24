Экс-президент Бразилии Руссефф возглавила банк БРИКС
Бывший президент Бразилии Дилма Руссефф избрана президентом созданного странами - членами БРИКС Нового банка развития (НБР). Об этом сообщается в заявлении банка.
«24 марта 2023 г. совет управляющих Нового банка развития (НБР) единогласно избрал госпожу Дилму Вану Руссефф президентом банка», – говорится в сообщении.
С 2020 г. НБР возглавлял Маркус Троихо.
Руссефф заняла пост президента Бразилии в январе 2011 г. Она стала первой женщиной на этой должности в истории страны. В 2014 г. она была переизбрана на второй срок, но в мае 2016 г. Руссефф была отстранена от должности путем импичмента.
В конце февраля президент США Джо Байден выдвинул бывшего главу Mastercard Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка. Сейчас Банга - вице-председатель General Atlantic, до этого он возглавлял Mastercard. 15 февраля нынешний президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас объявил о решении покинуть свой пост к 30 июня. Он возглавлял банк с 2019 г. Его кандидатуру на пост президента Всемирного банка выдвинул бывший американский президент Дональд Трамп. С 2017 по 2019 г. Мэлпас был заместителем министра финансов США по международным делам. До Мэлпаса Всемирный банк возглавлял Джим Ён Ким.